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Başkanı 'den 'ye flaş gönderme! "Evin oğlu "

Başkanı , transferinin ardından yaptığı açıklamada Başkanı 'a flaş bir göndermede bulundu. 'ye konuşan Cengiz, "Birileri bir laf çıkarttı, 'Elin oğlu, evin oğlu' diye. Bence evin oğlu . Üçüncü defa geldi" dedi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ocak 2021 Pazartesi 21:47
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den Fenerbahçe'ye flaş gönderme! "Evin oğlu Onyekuru"

Başkanı , yeni transferleri 'nun 'evin oğlu' olduğunu söyleyerek, Başkanı 'a göndermede bulundu.

'nda yapılan imza töreninden sonra 'ye açıklamalarda bulunan Cengiz, "Kendisini isteyen birçok takım vardı. bizi ısrarla istedi. 'den veya dünyadan diğer takımların tekliflerine dönüp bakmadı bile." ifadelerini kullandı.

"PARAYI TERCİH ETMEDİ"

"Birileri bir laf çıkarttı, 'Elin oğlu, evin oğlu' diye. Bence evin oğlu Onyekuru. Üçüncü defa geldi." diyen Mustafa Cengiz, "Gösterdiği sahiplenme, aidiyet ve sadakat duygusundan ötürü kendisine çok teşekkür ediyoruz. Bu bir duruştur, parayı tercih etmedi. Aşkını, sevgisini tercih etti." şeklinde konuştu.


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