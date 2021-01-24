Ali Koç: Üstüne basarak diyorum Mesut Özil evin oğlu

KARİYERİ ORTADA
Mesut Özil'in transferi için büyük uğraş verdiklerini söyleyen Koç, "Bir rüya değimiştik şu an gerçekleşmek üzere. Mesut'un kariyeri ile ilgili bir şey söylememe gerek yok. Bugüne kadar saha içi ve dışında ortaya koydukları, rekorları, aklı becerisi ortada. Fenerbahçe, ona dünyanın en iyi futbolcularından biri olduğunu gösterme fırsatı sundu. İnşallah Mesut da çocukluk hayaline kavuşuyor. Fenerbahçe'de çok büyük başarılar elde edeceğine inanıyorum" dedi.
EROL BULUT'UN ARKASINDA DURDUK
Hoca değişimi aklımızdan geçmedi. Maksatları hiç ilk tökezlemede hocayı, yönetimi ve futbolcuları vurmaktı. Kaybettiğimizde sistemik üstümüze gelmeler var. Ama biz kararlarımızı sosyal medyadan kurgulamıyoruz. Erol hocamızın görevden alımına yönelik bir durum hiçbir zaman olmadı. İnşallah sezon sonunda muvaffak oluruz."
LİDERLE PUAN FARKIMIZ 2
İlk yarının bitmesine bir hafta kala liderle aramızda 2 puan var. Tüm takımlar inişli, çıkışlı dönemler geçirecek. Kırılma anları yaşanacak. Çok yoğun bir takvimin içine gidiyoruz. Kadromuzun derinliği ileride anlaşılacak. Uzun soluklu düşünmenizi rica ediyorum. Oyuncular etkileniyorlar. Sımsıkı şekilde sezon sonuna kadar devam edelim."
BİZLE ALAY EDENLER KAMPANYA YAPIYOR
Ali Koç, bağış kampanyası başlatan Galatasaray'a da taş attı: "Bir kulübümüz #Fenerol kampanyasında bize kumbara falan bir şeyler söylemeye çalışıyordu. Bizle alay edenler şu anda kampanya başlatmış. Akıl akıldan üstündür."
OĞULCAN'IN TAKİPÇİSİYİZ
"(G.Saray'ın Oğulcan transferi) Bu sizi niye ilgilendiriyor deniyor. Bütün kulüpleri ilgilendiriyor. Saha dışında transferde de rekabet ediyoruz. Bütün kulüpler futbolcu ayartma işleri ile ilgili konuşuyor, biz daha fazla ses çıkartıyoruz. Daha bir ceza verilmedi ama bunu yakından takip edeceğiz."
BİR NOKTA TRANSFER DAHA OLABİLİR
Szalai'nin işlemleri bitti. Bu maçta oynayabilir. Osayi'den de çok beklentilerimiz var. Hocamız ve sportif direktörümüzün talepleri doğrultusunda alındı. Bir nokta atışı daha yapmamız gerekebilir."
YAKINDA MAÇLARI DA YAYINLAYAMAYACAK
Yayıncı kuruluşa tepkimiz adım adım yükselecek. Sıkıntı büyük. Kurumsal kimlikle bir sorunumuz yok. Bardağı taşıran son damla olan küfürlü tezahüratın dışında da başka şeyler vardı. Kendilerine sesleniyorum. Fenerbahçe'yi sınamayın. Bir iki maç sonra reklam panoları, röportajları yayınlamamanız kurtarmayacak. Maçı yayınlayamayacak hale geleceksiniz çünkü."
Divanda Fenerbahçe'nin borcu 4 milyar 719 milyon 708 bin 486 TL olarak açıklandı. Borcun 2.4 milyar TL'si kısa vadeli, 2.3 milyarı uzun vadeli.
YAPILANDIRMA ŞUBATTA TAMAM
Ali KOÇ, Bankalar Birliği ile yapılandırma anlaşmasını şubat ayının başında imzalamayı umduğunu dile getirdi. Anlaşma 2021- 22 ve 2022-23 sezonlarında ana ödemesiz olmak koşuluyla 2+7 şeklinde toplam 9 yıllık olacak.