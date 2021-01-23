Son dakika: Fenerbahçe Bright Osayi-Samuel transferini resmen açıkladı!

Son dakika haberine göre, Fenerbahçe, Bright Osayi-Samuel transferinin devre arasında gerçekleşmesi için İngiliz futbolcunun kulübü Queens Park Rangers ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Genç kanat oyuncusu sezon sonunu beklemeden imzayı atıp devre arasından itibaren Fenerbahçe forması giyebilecek.

Kulüpten yapılan resmi açıklama şu şekilde:<br> Kulübümüz, daha önce sözleşmesi 2021-2022 sezonundan başlamak üzere kendisiyle anlaşmaya vardığı 23 yaşındaki kanat oyuncusu Bright Osayi-Samuel'in transferinin 2020-2021 sezonu devre arasında gerçekleşmesi için oyuncunun kulübü Queens Park Rangers ile anlaşmaya varmıştır.



Bright Osayi-Samuel, İstanbul'a gelip sağlık kontrollerinden geçtikten sonra kendisini 4,5 sezonluğuna renklerimize bağlayan sözleşmeye imza atacaktır.