Haberler Fenerbahçe Podolski'den Mesut Özil yorumu! "Çoğu zaman başkanlar..."

Podolski'den yorumu! "Çoğu zaman başkanlar..."

Son dakika transfer haberleri... takımlarından 'da forma giyen Alman futbolcu , Almanya Milli Takımı'ndan eski takım arkadaşı 'in Fenerbahçe'ye transferini dikkat çeken sözlerle değerlendirdi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ocak 2021 Çarşamba 11:58
Podolski'den Mesut Özil yorumu! "Çoğu zaman başkanlar..."

takımlarından Fraport TAV 'da forma giyen Polonya asıllı Alman futbolcu , eski milli takım arkadaşı 'in 'ye transferini yorumladı.

Bild'e konuşan tecrübeli futbolcu, Mesut Özil'in Süper Lig için bir koz olduğunu söylerken, Türk asıllı yıldızın 32 yaşında olmasına rağmen futbolda hala birici planda kaldığına değindi. Antalyasporlu yıldız futbolcu, eski takım arkadaşını sabırsızlıkla beklediğini ifade ederken sözlerini şöyle sürdürdü:

Mesut'a karşı oynamak bir zenginlik. Süper Lig'de kulüp başkanları, önemli futbolcuları taraftarlarını memnun etmek için transfer eder. Çoğu zaman bu PR amaçlıdır. Buna karşın Mesut, Fenerbahçe'yi sportif anlamda kalitesi ve imajıyla taşıyacaktır.


SON DAKİKA