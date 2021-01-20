Podolski'den Mesut Özil yorumu! "Çoğu zaman başkanlar..."

Süper Lig takımlarından Fraport TAV Antalyaspor'da forma giyen Polonya asıllı Alman futbolcu Lukas Podolski, eski milli takım arkadaşı Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye transferini yorumladı.

Bild'e konuşan tecrübeli futbolcu, Mesut Özil'in Süper Lig için bir koz olduğunu söylerken, Türk asıllı yıldızın 32 yaşında olmasına rağmen futbolda hala birici planda kaldığına değindi. Antalyasporlu yıldız futbolcu, eski takım arkadaşını sabırsızlıkla beklediğini ifade ederken sözlerini şöyle sürdürdü:

Mesut'a karşı oynamak bir zenginlik. Süper Lig'de kulüp başkanları, önemli futbolcuları taraftarlarını memnun etmek için transfer eder. Çoğu zaman bu PR amaçlıdır. Buna karşın Mesut, Fenerbahçe'yi sportif anlamda kalitesi ve imajıyla taşıyacaktır.



