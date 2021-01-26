Haberler THY EuroLeague Fenerbahçe Beko - Maccabi Playtika maçı CANLI

- maçı CANLI

'de heyecan devam ediyor. 22. hafta mücadelesinde , 'nda 'i konuk ediyor. Son haftalarda müthiş bir çıkış yakalayan ve son 6 maçını kazanan sarı-lacivertliler, galibiyet serisini 7 maça çıkarmak istiyor. Zorlu karşılaşmanın canlı skorunu anbean haberimizden takip edebilirsiniz.

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ocak 2021 Salı 20:58 Güncelleme Tarihi: 26 Ocak 2021 Salı 21:08
Fenerbahçe Beko - Maccabi Playtika maçı CANLI

'in 22. haftasında , temsilcisi 'i ağırlıyor. Sarı-lacivertliler, 'nda oynanan mücadelede rakibini devirip üst üste 7. galibiyetini almak ve play-off iddiasını sürdürmek istiyor.

FENERBAHÇE BEKO - MACCABI PLATIKA TEL AVIV: 10-12 (1. periyot oynanıyor)

FENERBAHÇE BEKO - MACCABI PLAYTIKA TEL AVIV MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Beko - Tel Aviv maçı saat 21:00'de başladı ve 'ten canlı yayınlanıyor.

F.BAHÇE SERİYİ 7 MAÇA ÇIKARMAK İSTİYOR

Sezona kötü başlayan ve istikrarsız sonuçlar alan Fenerbahçe Beko, son 6 maçını kazanarak çıkışa geçti. Sarı-lacivertliler, zorlu karşılaşmadan da galip ayrılarak serisini 7 maça çıkarmak istiyor.

Ligin 15 haftalık bölümünde sadece 5 kez kazanabilen sarı-lacivertli ekip, üst üste elde ettiği başarılı sonuçlarla 11 galibiyete ulaştı. Ligde rakiplerine 10 kez mağlup olan Fenerbahçe Beko, 11. sırada bulunuyor.

Maccabi Playtika ise 10 galibiyet ve 11 yenilgiyle 12. sırada yer alıyor.

Fenerbahçe Beko, sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşmada rakibini deplasmanda 75-65 mağlup etmişti.

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