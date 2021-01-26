Fenerbahçe Beko - Maccabi Playtika maçı CANLI

THY Euroleague'in 22. haftasında Fenerbahçe Beko, İsrail temsilcisi Maccabi Playtika Tel Aviv'i ağırlıyor. Sarı-lacivertliler, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan mücadelede rakibini devirip üst üste 7. galibiyetini almak ve play-off iddiasını sürdürmek istiyor.

FENERBAHÇE BEKO - MACCABI PLATIKA TEL AVIV: 10-12 (1. periyot oynanıyor)

FENERBAHÇE BEKO - MACCABI PLAYTIKA TEL AVIV MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Beko - Maccabi Playtika Tel Aviv maçı saat 21:00'de başladı ve beIN Sports 3'ten canlı yayınlanıyor.

F.BAHÇE SERİYİ 7 MAÇA ÇIKARMAK İSTİYOR

Sezona kötü başlayan ve istikrarsız sonuçlar alan Fenerbahçe Beko, son 6 maçını kazanarak çıkışa geçti. Sarı-lacivertliler, zorlu karşılaşmadan da galip ayrılarak serisini 7 maça çıkarmak istiyor.

Ligin 15 haftalık bölümünde sadece 5 kez kazanabilen sarı-lacivertli ekip, üst üste elde ettiği başarılı sonuçlarla 11 galibiyete ulaştı. Ligde rakiplerine 10 kez mağlup olan Fenerbahçe Beko, 11. sırada bulunuyor.

Maccabi Playtika ise 10 galibiyet ve 11 yenilgiyle 12. sırada yer alıyor.

Fenerbahçe Beko, sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşmada rakibini deplasmanda 75-65 mağlup etmişti.