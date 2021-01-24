Galatasaray'da Onyekuru gerçeği ortaya çıktı! Meğer Fenerbahçe ile anlaşma sağlanmış

Henry Onyekuru dün sabaha karşı İstanbul'a geldi. Yeniden Galatasaray forması giyecek olan yıldız oyuncu, hem Monaco Fenerbahçe hem de Başakşehir'i yendi.
Henry Onyekuru dün sabaha karşı İstanbul'a geldi. Yeniden Galatasaray forması giyecek olan yıldız oyuncu, hem Monaco Fenerbahçe hem de Başakşehir'i yendi.
Geçen sezon Monaco istediği için dönmek zorunda kalan ve sarı-kırmızılı ekibi şampiyonluk yarışında yalnız bırakan Nijeryalı oyuncu yuvasına dönmek için her şeyi göze aldı.
MONACO BAŞAKŞEHİR VE FENERBAHÇE İLE ANLAŞMIŞTI!
Monaco kulübünün daha fazla veren hem Başakşehir hem de Fenerbahçe ile anlaşarak, "Birisini seç" demesine rağmen Onyekuru, "Galatasaray" deyince işler değişti.