Galatasaray'da Onyekuru gerçeği ortaya çıktı! Meğer Fenerbahçe ile anlaşma sağlanmış

Henry Onyekuru dün sabaha karşı İstanbul'a geldi. Yeniden Galatasaray forması giyecek olan yıldız oyuncu, hem Monaco Fenerbahçe hem de Başakşehir'i yendi.





Geçen sezon Monaco istediği için dönmek zorunda kalan ve sarı-kırmızılı ekibi şampiyonluk yarışında yalnız bırakan Nijeryalı oyuncu yuvasına dönmek için her şeyi göze aldı.



