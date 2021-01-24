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'da gerçeği ortaya çıktı! Meğer ile anlaşma sağlanmış

'ın Henry transferindeki sır perdesi aralandı. kulübünün ve 'le anlaşma sağladığı ancak Nijeryalı yıldızın sarı-kırmızılı formayı giyebilmek için kulübüne rest çektiği ortaya çıktı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ocak 2021 Cumartesi 23:43 Güncelleme Tarihi: 24 Ocak 2021 Pazar 06:50
Galatasaray'da Onyekuru gerçeği ortaya çıktı! Meğer Fenerbahçe ile anlaşma sağlanmış

Henry dün sabaha karşı İstanbul'a geldi. Yeniden forması giyecek olan yıldız oyuncu, hem hem de 'i yendi.

Galatasaray'da Onyekuru gerçeği ortaya çıktı! Meğer Fenerbahçe ile anlaşma sağlanmış

Geçen sezon istediği için dönmek zorunda kalan ve sarı-kırmızılı ekibi şampiyonluk yarışında yalnız bırakan Nijeryalı oyuncu yuvasına dönmek için her şeyi göze aldı.

Galatasaray'da Onyekuru gerçeği ortaya çıktı! Meğer Fenerbahçe ile anlaşma sağlanmış

MONACO BAŞAKŞEHİR VE FENERBAHÇE İLE ANLAŞMIŞTI!
kulübünün daha fazla veren hem hem de ile anlaşarak, "Birisini seç" demesine rağmen , "" deyince işler değişti.

Galatasaray'da Onyekuru gerçeği ortaya çıktı! Meğer Fenerbahçe ile anlaşma sağlanmış

MONACO'YA REST ÇEKTİ!
Nijeryalı yıldız, "Ya 'da oynarım ya da paramı alır rezerv takımla çalışırım" sözleri üzerine geri adım atmak zorunda kaldı.

Galatasaray'da Onyekuru gerçeği ortaya çıktı! Meğer Fenerbahçe ile anlaşma sağlanmış

ASLAN'DA PARLADI
Karantina süresinin sona ermesinin ardından takıma katılacak olan Henry , bu sezon Fransa Ligi'nde 4 maça çıktı. Toplamda 141 dakika süre alan Nijeryalı, gol sevinci yaşayamadı. Onyekuru, 'da 1.5 sezonda 41 lig maçına çıkıp, 15 kez fileleri havalandırdı.

Galatasaray'da Onyekuru gerçeği ortaya çıktı! Meğer Fenerbahçe ile anlaşma sağlanmış

NİJERYA FIRTINASI
Henry 'nun transfer edilmesiyle birlikte 'da Nijeryalı oyuncu sayısı 4'e çıktı. Oghenekaro Etebo, Jesse Sekidika, Valentin Ozornwafor'dan sonra , sarı-kırmızılı takımdaki 4. Nijeryalı oyuncu oldu. Galatasaray'dan ayrılması gündeme gelen Etebo'nun durumu ön libero transferine göre belirlenecek.

Galatasaray'da Onyekuru gerçeği ortaya çıktı! Meğer Fenerbahçe ile anlaşma sağlanmış

MENAJERLERI AYNI
Sekidika dışında kadrosunda yer alan Nijeryalı futbolcuların menajerlerinin aynı olması. , Ozornwafor ve Etebo'nun menajerliğini William D'Avila yapıyor. D'Avila ayrıca, Emre Kılınç ve Younes Belhanda'nın da menajerliği üstleniyor.

Galatasaray'da Onyekuru gerçeği ortaya çıktı! Meğer Fenerbahçe ile anlaşma sağlanmış

SOLDA KİM OYNAYACAK?
Henry , 'ın sol kanattaki Emre Kılınç, Babel, Arda, Kerem'den sonraki beşinci opsiyonu oldu. Bu 5 isimden hangisinin oynayacağı ve hangisinin gönderileceği merak konusu...

Galatasaray'da Onyekuru gerçeği ortaya çıktı! Meğer Fenerbahçe ile anlaşma sağlanmış

Gelen bilgilere göre Kerem, 'nun da gelmesiyle forma bulamayacağı için kiralanacak. Emre Kılıç ya da Babel'den birisi ise iyi talip çıkması durumunda satılacak. Emre Kılınç'ın, İrfan Can takasında kullanılması da gündeme gelmişti.

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