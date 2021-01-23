Galatasaray'da bomba patlıyor! Diagne'nin yerine dünya yıldızı
Süper Lig'in 20. haftasında sahasında Denizlispor'u 6-1'lik skorla deviren Galatasaray bir yandan da transfer çalışmalarına hız verdi. İrfan Can Kahveci'yi kadrosuna katmak için görüşmelerini sürdüren sarı-kırmızılılar bir yandan forvet transferi için kolları sıvadı. Diagne'nin takımdan ayrılma ihtimaline karşı Cimbom dünya yıldızını gündemine aldı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER) Son dakika Galatasaray haberi...
23 Ocak 2021 Cumartesi 18:33, Güncelleme 23.01.2021 18:34
Galatasaray'da bomba patlıyor! Diagne'nin yerine dünya yıldızı