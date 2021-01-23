Galeri Galatasaray Galatasaray'da bomba patlıyor! Diagne'nin yerine dünya yıldızı

Galatasaray'da bomba patlıyor! Diagne'nin yerine dünya yıldızı

Süper Lig'in 20. haftasında sahasında Denizlispor'u 6-1'lik skorla deviren Galatasaray bir yandan da transfer çalışmalarına hız verdi. İrfan Can Kahveci'yi kadrosuna katmak için görüşmelerini sürdüren sarı-kırmızılılar bir yandan forvet transferi için kolları sıvadı. Diagne'nin takımdan ayrılma ihtimaline karşı Cimbom dünya yıldızını gündemine aldı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER) Son dakika Galatasaray haberi...

Galatasaray'da bomba patlıyor! Diagne'nin yerine dünya yıldızı

Galatasaray'da bomba patlıyor! Diagne'nin yerine dünya yıldızı

Süper Lig'in 20. haftasında sahasında Denizlispor'u ağırlayan Galatasaray karşılaşmayı 6-1'lik skorla kazanmıştı.

Galatasaray'da bomba patlıyor! Diagne'nin yerine dünya yıldızı

Cimbom bu galibiyetin ardından puanını 36'ya çıkardı.

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Galatasaray'da bomba patlıyor! Diagne'nin yerine dünya yıldızı

Sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen sarı-kırmızılılar bir yandan da transfer çalışmalarına hız verdi.

Galatasaray'da bomba patlıyor! Diagne'nin yerine dünya yıldızı

Fatih Terim'in talimatıyla girişimlerini sıklaştıran Galatasaray'da İrfan Can Kahveci'nin trasnferinin yanı sıra takıma forvet takviyesi yapmak için de yoğun mesai harcanıyor.

Galatasaray'da bomba patlıyor! Diagne'nin yerine dünya yıldızı

Bu bağlamda çalışmalarını sürdüren Galatasaray için İngiliz medyasından bomba bir iddia gündeme geldi. İşte detaylar...

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