Haberler Galatasaray Son dakika transfer haberi: Orta sahaya adaylar artıyor! İşte listedeki 2 isim...

Son dakika transfer haberi: Orta sahaya adaylar artıyor! İşte listedeki 2 isim...

Transfer çalışmalarını sürdüren 'ın listesi kabarık... Alınan son bilgire göre sarı-kırmızılılar eski yıldızı J. Michael Seri veya ’dan ’dan birini kiralayacak. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ocak 2021 Cuma 23:09 Güncelleme Tarihi: 23 Ocak 2021 Cumartesi 06:50
Son dakika transfer haberi: Orta sahaya adaylar artıyor! İşte listedeki 2 isim...

Sarı-Kırmızılılar orta sahaya dışında, 6 numaralı pozisyonda oynayabilecek bir futbolcuyu daha istiyor. basının haberine göre; 'da bu sezon sadece 7 maça çıkan için girişimde bulunuldu. Sarı-kırmızılıların 27 yaşındaki futbolcuyu kiralamak istediği ifade edildi. Diğer yandan 'da ilk yarıda lig kadrosuna alınmayan 'nin, 'a geri dönmeyi çok istediği kaydedildi. 29 yaşındaki futbolcunun yönetimden haber beklediği belirtildi.

DIAGNE GİDERSE YENİ GOLCÜ
Öte yandan, İsmi İngiliz kulüpleriyle anılan Mbaye için yazılı olmasa da sözlü teklifler geliyor. Sarı- kırmızılıların, istenilen rakamı getirene 'yi satacağı ve yerine golcü alacağı öğrenildi.

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