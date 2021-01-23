Son dakika Galatasaray transfer haberi: İrfan Can Kahveci için teklif artırıldı! Terim ve Arda...

TERİM VE ARDA GÖRÜŞECEK! Transfer masasında sarı- kırmızılılar ile sezon sonu sözleşmesi bitecek Emre Akbaba'nın isminin de takas için geçtiği belirtildi.

Bir başka iddia da A Spor'dan geldi. Bu transfer için eski Başakşehirli futbolcu Arda Turan ile Teknik Direktör Fatih Terim'in, Göksel Gümüşdağ ile özel bir görüşme yapacağı ifade edildi.