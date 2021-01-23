Son dakika Galatasaray transfer haberi: İrfan Can Kahveci için teklif artırıldı! Terim ve Arda...

Galatasaray ile Başakşehir arasında İrfan Can Kahveci için transfer pazarlığı nefes kesiyor. Tüm Türkiye'nin takip ettiği transferde taraflar son kozlarını sağlam oynuyor.
Cimbom, "4.5 milyon euro ve sonraki satıştan yüzde 50 pay" önerisiyle çaldığı kapıdan, "Emre Kılınç'ı da isteriz" yanıtını aldı. Teknik Direktör Fatih Terim, Emre'yi kesinlikle bırakmak istemeyince teklif değişti.
Sarı-kırmızılı idarecilerin bu kez "6 milyon euro bonservis ve sonraki satıştan yüzde 30 pay" önerisinde bulunduğu öğrenildi. Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın bu teklifi düşünmek için süre istediği kaydedildi.