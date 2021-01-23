Haberler Galatasaray Son dakika Galatasaray transfer haberi: İrfan Can Kahveci için teklif artırıldı! Terim ve Arda...

Son dakika transfer haberi: için teklif artırıldı! Terim ve ...

Son dakika transfer haberleri... Transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam eden 'da listenin ilk sırasında bulunan için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Sarı-kırmızılıların teklifi cephesinde kabul görmezken , teklif artırarak kozunu öne sürmeye hazırlanıyor. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ocak 2021 Cuma 22:36 Güncelleme Tarihi: 23 Ocak 2021 Cumartesi 06:50
Son dakika Galatasaray transfer haberi: İrfan Can Kahveci için teklif artırıldı! Terim ve Arda...

ile arasında için transfer pazarlığı nefes kesiyor. Tüm Türkiye'nin takip ettiği transferde taraflar son kozlarını sağlam oynuyor.

Son dakika Galatasaray transfer haberi: İrfan Can Kahveci için teklif artırıldı! Terim ve Arda...

Cimbom, "4.5 milyon euro ve sonraki satıştan yüzde 50 pay" önerisiyle çaldığı kapıdan, "Emre Kılınç'ı da isteriz" yanıtını aldı. Teknik Direktör Fatih Terim, Emre'yi kesinlikle bırakmak istemeyince teklif değişti.

Son dakika Galatasaray transfer haberi: İrfan Can Kahveci için teklif artırıldı! Terim ve Arda...

Sarı-kırmızılı idarecilerin bu kez "6 milyon euro bonservis ve sonraki satıştan yüzde 30 pay" önerisinde bulunduğu öğrenildi. Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın bu teklifi düşünmek için süre istediği kaydedildi.

Son dakika Galatasaray transfer haberi: İrfan Can Kahveci için teklif artırıldı! Terim ve Arda...

TERİM VE ARDA GÖRÜŞECEK!
Transfer masasında sarı- kırmızılılar ile sezon sonu sözleşmesi bitecek Emre Akbaba'nın isminin de takas için geçtiği belirtildi.

Son dakika Galatasaray transfer haberi: İrfan Can Kahveci için teklif artırıldı! Terim ve Arda...

Bir başka iddia da A Spor'dan geldi. Bu transfer için eski Başakşehirli futbolcu ile Teknik Direktör Fatih Terim'in, Göksel Gümüşdağ ile özel bir görüşme yapacağı ifade edildi.

Son dakika Galatasaray transfer haberi: İrfan Can Kahveci için teklif artırıldı! Terim ve Arda...

Gümüşdağ ile geçmişe dayalı ilişkileri bulunan iki ismin, transferinde rol oynamak istediği kaydedildi.

Son dakika Galatasaray transfer haberi: İrfan Can Kahveci için teklif artırıldı! Terim ve Arda...

25 yaşındaki yıldızın da transfer görüşmelerinde güzel haberi beklediği ve sarı-kırmızılılara yıllık 1.2 milyon Euro'dan imza atacağı öğrenildi.

Son dakika Galatasaray transfer haberi: İrfan Can Kahveci için teklif artırıldı! Terim ve Arda...

ALBAYRAK'TAN FLAŞ BEĞENİ
2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, Twitter hesabından 'nin 24 Ekim 2019'da paylaştığı gönderisini beğendi.

Son dakika Galatasaray transfer haberi: İrfan Can Kahveci için teklif artırıldı! Terim ve Arda...

Bu hareket, transferin bittiği yönünde yorumların yapılmasına sebep oldu. İrfan, o dönemde Kahraman Mehmetçikler için gol attıktan sonra asker selamı verdiği fotoğrafını paylaşmıştı.

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