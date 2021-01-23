Aytaç ile Salih sezon sonu!

Transfer döneminde isimleri Galatasaray ile anılan Kasımpaşalı Aytaç Kara ile Alanyasporlu Salih Uçan'ı kulüpleri bırakmadı. Sarı-kırmızılı idareciler, iki orta saha oyuncusunun kontratı sezon sonunda biteceği için bonservis ödemek istemedi. İki oyuncu sezon sonu imza parası kazanma adına kalmayı kabul etti.