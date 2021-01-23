Transfer döneminde isimleri Galatasaray ile anılan Kasımpaşalı Aytaç Kara ile Alanyasporlu Salih Uçan'ı kulüpleri bırakmadı. Sarı-kırmızılı idareciler, iki orta saha oyuncusunun kontratı sezon sonunda biteceği için bonservis ödemek istemedi. İki oyuncu sezon sonu imza parası kazanma adına kalmayı kabul etti.
Aytaç ile Salih sezon sonu!
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın fündeminde bulunan isimlerden Aytaç Kara ve Salih Uçan için yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. İşte detaylar...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ocak 2021 Cuma 22:48 Güncelleme Tarihi: 23 Ocak 2021 Cumartesi 06:50