Haberler Galatasaray Aytaç ile Salih sezon sonu!

ile sezon sonu!

Transfer çalışmalarını sürdüren 'ın fündeminde bulunan isimlerden ve için yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ocak 2021 Cuma 22:48 Güncelleme Tarihi: 23 Ocak 2021 Cumartesi 06:50
Aytaç ile Salih sezon sonu!

Transfer döneminde isimleri ile anılan Kasımpaşalı ile Alanyasporlu 'ı kulüpleri bırakmadı. Sarı-kırmızılı idareciler, iki orta saha oyuncusunun kontratı sezon sonunda biteceği için bonservis ödemek istemedi. İki oyuncu sezon sonu imza parası kazanma adına kalmayı kabul etti.

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