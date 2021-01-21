Top taraftarda

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, bağış kampanyası başlattıklarını açıkladı. Taraftarların sosyal medyada "Aslangibisponsor" başlıklı bir etiket açtığını aktaran Cengiz, "Burdaki amaç Galatasaray'a maddi destek. Okudum biraz, müthiş duygulandım. Genel olarak taraftarlarımızın maddi durum nedeniyle kulübe sahip çıkmaya çalıştığını gördüm. Aynı anda yüreğim sızladı. Çünkü 209 milyon lira 6 aylık zarar bildirdik. Bu sadece 6 aylık, 12 aya böldüğünüzde ortaya çıkacak zarar belli" dedi.



UEFA İLE GÖRÜŞÜYORUZ

Başkan Mustafa Cengiz, 6 aylık dönemde gelirlerinin yüzde 60 azaldığını anlatarak, "Tribün gelirlerimiz yok. Yayın, sponsorluk ve pazarlama gelirleri düştü. Gelirlerimizdeki düşmenin yanında giderlerimiz kur farkından dolayı yüzde 60 arttı. Yani 75 milyon liralık bir artıdan, 209 milyon liralık bir eksiye geldik. Bu 400'e doğru gidiyor. Bu hem TFF'de hem de UEFA'daki sıkıntılarımızı arttıracak. UEFA ile görüşüyoruz, buna bir çare istiyoruz" ifadelerini kullandı.



GEÇEN YIL İZİN ALMIŞTIK

Cengiz şöyle devam etti: Biz G.Saray için buradayız. Zaten 1 milyar liralık bağış kampanyasıyla ilgili izni geçen yıl almıştık. Herkesten önce aldık. Fakat bunu harekete geçirmedik. Çünkü taraftarımızın bize verdiği destek yetti. Fakat şimdi onlara müracaat ediyorum. Ben 500 bin lira destekle kampanyayı başlatıyorum. Abdurrahim Albayrak da 500 bin lira veriyor. İzinleri olursa bağış yapan değerli taraftarlarımızın isimlerini sitemizde yayınlayacağız."



HER AN TRANSFER GELEBİLİR

Mustafa Cengiz, transferde Terim'in talepleri doğrultusunda hareket ettiklerini dile getirerek, "Bugün (dün) de temaslarımız oldu. Bizim gücümüz ile karşı tarafın talebi epey mesafeli. Bunu bir noktaya getirmeye çalışıyoruz. Taraftar şundan emin olsun, biz yatmıyoruz, uyumuyoruz. Bizim dünyamız Galatasaray. 15 günümüz var. Her an transfer ilan edebiliriz. Fakat bizim bir geleneğimiz var. Gelip bizimle fotoğraf çektirmeden ve KAP'ta açıklanmadan hiçbir transfere inanmayın" diye konuştu.



ALİ KOÇ'UN SÖZÜ HOŞUMA GİTMEDİ

G.Saray Başkanı Mustafa Cengiz, PFDK'nın, Younes Belhanda'ya yönelik ifadesi nedeniyle Cem Emiroğlu'na ceza verdiğini hatırlatarak, "Benim disiplin kurulundaki yedek üyeme attığı bir tweetten ötürü ayrımcılıktan dolayı ceza verdiler. Şimdi Ali Koç ile hiçbir kişisel problemim yok. Fakat ettiği bir sözcük hiç hoşuma gitmedi. Yaptıkları transfer çok değerli. Ancak, 'Birileri elin oğlu, evin oğlu evine geldi' demek nasıl mantıktır? Ben bunu anlamıyorum. Oynayan bütün yabancılar elin oğlu mu? Bu bir ayrımcılıktır. Şimdi merak ediyorum, TFF bu ayrımcılığa ne diyecek? Yoksa 'Muz uzatma sağlığa faydalı mıdır?' diyecek, onu göreceğiz" açıklamasını yaptı.



Mustafa Cengiz, Fenerbahçe'nin yeni transferi Mesut Özil'le ilgili ise, "Türk futbolunun marka değerini yükseltecek, rakibimizi yükseltecek ve bizi daha çok mücadele ettirecek bir hale getirir. Hiçbir itirazım yok, saygım var. Çok da iyi bir futbolcu" diye konuştu.



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