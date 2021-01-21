O da Falcao'yu bekliyor

Falcao'nun sahalara dönmesini bekleyen bir kişi daha var. Kolombiya Milli Takım Teknik Direktörü Rueda...
Galatasaray HaberleriGiriş Tarihi: 20 Ocak 2021 Çarşamba 22:46Güncelleme Tarihi: 21 Ocak 2021 Perşembe 06:50
Falcao'nun sahalara dönmesini bekleyen bir kişi daha var. Kolombiya Milli Takım Teknik Direktörü Rueda... Oyuncusuyla ilgili konuşan Rueda, "Falcao umarım hemen iyileşir. Bunu diliyor ve en kısa sürede sahalarda olmasını istiyoruz. Falcao'nun dönmesi tecrübe ve kadro rekabeti açısından önemli" açıklamasında bulundu.