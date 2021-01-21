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Beşiktaş revizyonu!

Teknik direktör Fatih Terim, deplasmanda kaybettikleri Beşiktaş derbisinin ilk 11’inde üçü mecburiyetten, 6 değişiklik yaptı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ocak 2021 Çarşamba 23:22 Güncelleme Tarihi: 21 Ocak 2021 Perşembe 06:50
Beşiktaş revizyonu!

'in 20. haftasında Yukatel Denizlispor'u konuk eden 'da ligde son yapılan Beşiktaş derbisinin ilk 11'inde 6 değişikliğe gidildi. Beşiktaş derbisine ilk 11'de başlayan futbolculardan ve sakatlığı, kart cezası nedeniyle kadroya giremedi, derbide yenilen 2 golde hatası olan Luyindama ile birlikte , Etebo ve yedeğe çekildi. Bu oyuncuların yerine , , , , Feghouli ve Babel 11'de maça başladı. Okan, Fatih, Etebo, Kerem, Ömer, Luyindama, Ozornwafor, Emre Kılınç, Sekidika ve Ali Yavuz Kol ise kulübedeydi.

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