Süper Lig'in 20. haftasında Yukatel Denizlispor'u konuk eden Galatasaray'da ligde son yapılan Beşiktaş derbisinin ilk 11'inde 6 değişikliğe gidildi. Beşiktaş derbisine ilk 11'de başlayan futbolculardan Şener Özbayraklı ve Oğulcan Çağlayan sakatlığı, Mbaye Diagne kart cezası nedeniyle kadroya giremedi, derbide yenilen 2 golde hatası olan Luyindama ile birlikte Okan Kocuk, Etebo ve yedeğe çekildi. Bu oyuncuların yerine Muslera, Linnes, Donk, Emre Akbaba, Feghouli ve Babel 11'de maça başladı. Okan, Fatih, Etebo, Kerem, Ömer, Luyindama, Ozornwafor, Emre Kılınç, Sekidika ve Ali Yavuz Kol ise kulübedeydi.
Beşiktaş revizyonu!
Teknik direktör Fatih Terim, deplasmanda kaybettikleri Beşiktaş derbisinin ilk 11’inde üçü mecburiyetten, 6 değişiklik yaptı.
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ocak 2021 Çarşamba 23:22 Güncelleme Tarihi: 21 Ocak 2021 Perşembe 06:50