Emre Akbaba’dan açılış

Emre Akbaba hayata döndü. Yaşadığı ağır sakatlığın ardından sahalara dönse de eski performansından uzak bir görüntü çizen ve bu nedenle eleştirilerin odağında yer alan sarı-kırmızılı futbolcu, Denizlispor karşısında ilk 11'de sahaya çıktı. Maça oldukça istekli başlayan Emre Akbaba, 8. dakikada Belhanda'nın içeri kestiği topu ağlara yolladı ve takımının ilk golünü kaydetti. Bol gollü karşılaşmanın açılışı yapan Emre Akbaba ayrıca bu sezonki ilk golünü de atmış oldu. Bu sezon 14 karşılaşmada forma giyen ve bunların 8'inde ilk 11'de görev yapan yıldız oyuncu, daha önce 2 asist ile skora katkı yapabilmişti. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Emre istekli futboluyla kalmak istediğini de ortaya koymuş oldu.