Muhteşem dönüş!

Galatasaray, Beşiktaş mağlubiyetini üzerinden çabuk attı. Geçen hafta derbiyi 2-0 kaybeden ve kötü futboluyla büyük hayal kırıklığı yaratan sarı-kırmızılı ekip, Denizli'ye gol olup yağdı: 6-1. Sarı-kırmızılı ekip ilk dakikalardan itibaren rakibi karşısında büyük üstünlük kurarken 8. dakikada Emre Akbaba açılışı yapan isimdi. Ardından çorap söküğü gibi geldi. Feghouli, Donk, Belhanda ve Sekidika farkı getiren isimlerdi. Ayrıca Muhammet de kendi kalesine attığı golle skoru katkı yaptı.

BASAMAK ATLADI

Denızli'nin tek golü ise ikinci yarının başında Veton Tusha'dan geldi. Farklı biten karşılaşmada sakatlıktan yeni çıkan Feghouli ve Belhanda fırtınası esti. Başarılı futbollarını golle süsleyen iki futbolcu, Emre Akbaba'nın golünü de hazırlayan isimlerdi. Denizlispor galibiyetiyle puanını 36'ya çıkartan Galatasaray, maç fazlasıyla, Beşiktaş ve Fenerbahçe ile arasındaki farkı 2'ye düşürdü. Gaziantep'i geçip 3. sıraya yerleşen sarı-kırmızılılar pazar günü Malatya'ya konuk olacak.

EViNDE 24 GOL

Galatasaray, Süper Lig'de Kasım 1996 bu yana ilk kez üst üste iki iç saha maçını 6'şar gol atarak kazandı. Sarı-kırmızılılar geçen hafta da sahasında Gençlerbirliği'ni 6-0 mağlup etmişti. Telekom'da coşan Cimbom 24 golle ligin sahasında en çok gol atan takımı durumunda...

EN FAZLA

Takımının 5. golünü ağlara gönderen Younes Belhanda, Süper Lig kariyerinde en fazla gol attığı sezonu geçiriyor (6). Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Faslı yıldız, futboluyla kalmak istediğinin mesajlarını vermeye devam ediyor.

FIRTINA GİBİ DÖNDÜ

Sakatlığını atlatan Sofiane Feghouli, Süper Lig'de 4 maç sonra forma giyerken etkili futboluyla dikkat çekti. Cezayirli futbolcu ayrıca bu sezonki 2. golünü kaydetti. Süper Lig kariyerinde attığı gollerin yüzde 70'ini ocak ayından sonra kaydeden (16/23) Feghouli, yılın ilk ayı ile birlikte ilk golünü de atmış oldu.

YENİ FORVET BABEL

Fatih Terim, santrforları Radamel Falcao ve Mbaye Diagne'nin yokluğunda bu bölgede Ryan Babel'i oynattı. Dün akşam Oğulcan Çağlayan da sakatlığı nedeniyle forma giyemezken Hollandalı futbolcu, ileride görev yaptı. Bir asist yapan futbolcunun, bir golü de ofsayta takıldı.

MUHAMMET YIKILDI

Denızlıspor'dan Muhammet Özkal'ın talihsizliği sürüyor. 60. dakikada Saracchi'nin vuruşu kaleciden döndü. Ancak top 21 yaşındaki futbolcuya çarpınca ağlara gitti. Geçen hafta Hatayspor maçında da kalesine gol atmaktan kurtulamayan Muhammet büyük üzüntü yaşadı.