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Muhteşem dönüş!

derbisini kaybeden sarı-kırmızılı takım, Denizli’yi yenip yarıştan kopmaya niyeti olmadığını gösterdi. 6-1 biten maça Feghouli ile gol ve asistleriyle damga vurdu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ocak 2021 Çarşamba 23:20 Güncelleme Tarihi: 21 Ocak 2021 Perşembe 06:50
Muhteşem dönüş!

Galatasaray, mağlubiyetini üzerinden çabuk attı. Geçen hafta derbiyi 2-0 kaybeden ve kötü futboluyla büyük hayal kırıklığı yaratan sarı-kırmızılı ekip, Denizli'ye gol olup yağdı: 6-1. Sarı-kırmızılı ekip ilk dakikalardan itibaren rakibi karşısında büyük üstünlük kurarken 8. dakikada açılışı yapan isimdi. Ardından çorap söküğü gibi geldi. Feghouli, , ve farkı getiren isimlerdi. Ayrıca Muhammet de kendi kalesine attığı golle skoru katkı yaptı.

BASAMAK ATLADI
Denızli'nin tek golü ise ikinci yarının başında 'dan geldi. Farklı biten karşılaşmada sakatlıktan yeni çıkan Feghouli ve Belhanda fırtınası esti. Başarılı futbollarını golle süsleyen iki futbolcu, Emre Akbaba'nın golünü de hazırlayan isimlerdi. galibiyetiyle puanını 36'ya çıkartan Galatasaray, maç fazlasıyla, Beşiktaş ve ile arasındaki farkı 2'ye düşürdü. 'i geçip 3. sıraya yerleşen sarı-kırmızılılar pazar günü Malatya'ya konuk olacak.

EViNDE 24 GOL
Galatasaray, 'de Kasım 1996 bu yana ilk kez üst üste iki iç saha maçını 6'şar gol atarak kazandı. Sarı-kırmızılılar geçen hafta da sahasında 'ni 6-0 mağlup etmişti. Telekom'da coşan Cimbom 24 golle ligin sahasında en çok gol atan takımı durumunda...

EN FAZLA
Takımının 5. golünü ağlara gönderen , Süper Lig kariyerinde en fazla gol attığı sezonu geçiriyor (6). Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Faslı yıldız, futboluyla kalmak istediğinin mesajlarını vermeye devam ediyor.

FIRTINA GİBİ DÖNDÜ
Sakatlığını atlatan , Süper Lig'de 4 maç sonra forma giyerken etkili futboluyla dikkat çekti. Cezayirli futbolcu ayrıca bu sezonki 2. golünü kaydetti. Süper Lig kariyerinde attığı gollerin yüzde 70'ini ocak ayından sonra kaydeden (16/23) Feghouli, yılın ilk ayı ile birlikte ilk golünü de atmış oldu.

YENİ FORVET BABEL
Fatih Terim, santrforları ve Mbaye Diagne'nin yokluğunda bu bölgede 'i oynattı. Dün akşam Oğulcan Çağlayan da sakatlığı nedeniyle forma giyemezken Hollandalı futbolcu, ileride görev yaptı. Bir asist yapan futbolcunun, bir golü de ofsayta takıldı.

MUHAMMET YIKILDI
Denızlıspor'dan Muhammet Özkal'ın talihsizliği sürüyor. 60. dakikada Saracchi'nin vuruşu kaleciden döndü. Ancak top 21 yaşındaki futbolcuya çarpınca ağlara gitti. Geçen hafta Hatayspor maçında da kalesine gol atmaktan kurtulamayan Muhammet büyük üzüntü yaşadı.

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