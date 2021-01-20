Galatasaray-Denizlispor MAÇI CANLI

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 20. hafta maçında Galatasaray ile Denizlispor kozlarını paylaşıyor. Geçtiğimiz hafta Beşiktaş derbisinden eli boş dönen Galatasaray alacağı 3 puan ile zirve takibini sürdürmek isterken, ligin son sırasında bulunan Denizlispor, zorlu mücadeleden puan çıkartma gayretinde...

Mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

GALATASARAY - DENİZLİSPOR MAÇI İLK 11'LERİ

GALATASARAY: Muslera, Linnes, Donk, Marcao, Saracchi, Taylan, Belhanda, Emre Akbaba, Feghouli, Arda, Babel

DENİZLİSPOR: Pantilimon, Lopes, Leismann, Muhammet, Bergdich, Dossevi, Murawski, Recep, Sacko, Sagal, Rodallega

GALATASARAY - DENİZLİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Başlama düdüğü 19.00'da çalan Galatasaray - Denizlispor maçı beIN Sports 1'den naklen yayınlanıyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden de takip edebilirsiniz.

MAÇ ÖNÜ BİLGİLER

Galatasaray ile Denizlispor, Süper Lig'de bugüne kadar 40 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 26 kez sahadan galip ayrılırken, yeşil-siyahlılar ise rakibini 6 kez mağlup etti. 8 mücadelede ise kazanan çıkmadı. Aslan'ın 74 golüne, Denizli ekibi 36 golle karşılık verdi.

Geçtiğimiz sezon Denizli'de oynanan karşılaşmada Denizlispor 2-0 galip gelirken, İstanbul'daki mücadeleyi de Galatasaray 2-1'lik skorla kazanmıştı.

LUYINDAMA İLE BELHANDA SINIRDA

Galatasaray'da Denizlispor müsabakası öncesinde iki futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. Christian Luyindama ile Younes Belhanda, maçta sarı kart görmeleri halinde deplasmandaki Yeni Malatyaspor karşılaşmasında cezalı olacak.

6 EKSİK

Beşiktaş maçında kırmızı kart gören Senegalli golcü Mbaye Diagne, Denizli karşısında olmayacak. Sarı-kırmızılılarda ayrıca Radamel Falcao, Oğulcan Çağlayan, Emre Taşdemir ve Şener Özbayraklı'nın sakatlıkları bulunuyor. Yılbaşı gecesi talihsiz bir olay yaşayan ve yararlan Omar Elabdellaoui de kadroda olmayacak.



Galatasaray'da Radamel Falcao, Mbaye Diagne ve Oğulcan Çağlayan'ın yokluğunda kadroda hücumda bölgesinde oynayabilecek Ryan Babel ile Ali Yavuz Kol bulunuyor.

LİGDE EVİNDE 6 MAÇTIR KAYBETMİYOR

Galatasaray, ligde evinde 6 maçtır kaybetmiyor. Sarı-kırmızılılar son olarak Alanyaspor'a mağlup olmuştu. Bu müsabakanın ardından oynadığı 6 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik elde etti.

İÇ SAHA KARNESİ

Galatasaray, Süper Lig'de evinde bu sezon 9 karşılaşmaya çıktı. Bu maçlarda sarı-kırmızılılar, 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Cimbom 18 gol atarken, kalesinde 5 gol gördü. Aslan iç sahada son olarak Gençlerbirliği'ni 6-0'lık skorla yenmişti.