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'a Falcao piyangosu!

Gitmesi için görüşülen Falcao’yla ekibi ’ın ilgilendiği iddia edildi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ocak 2021 Cuma 23:51 Güncelleme Tarihi: 16 Ocak 2021 Cumartesi 06:50
Galatasaray'a Falcao piyangosu!

'da 'ya tedavi için 'ya gitme izni verilirken, oyuncunun menajeri 'le de temasa geçildi. Falcao'ya kulüp bulması istenen Mendes'e "Bonservis talep etmeyeceğiz" mesajı verildi. Kolombiyalı golcü için Galatasaray'ı heyecanlandıran gelişme ise 'de yaşandı. ekiplerinden 'ın Falcao'yu transfer listesine aldığı iddia edildi. Sarı-kırmızılı kulüp teklif gelmesi halinde Falcao'nun Portland'a gitmesine kolaylık sağlayacak ve oyuncunun birikmiş tüm alacakları ödenecek. Kolombiyalı golcü İspanya'ya tedavi olmaya gitmeden önce kalmak istediğini yönetime bildirmişti.

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