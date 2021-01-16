Galatasaray'a Falcao piyangosu!

Galatasaray'da Radamel Falcao'ya tedavi için İspanya'ya gitme izni verilirken, oyuncunun menajeri Jorge Mendes'le de temasa geçildi. Falcao'ya kulüp bulması istenen Mendes'e "Bonservis talep etmeyeceğiz" mesajı verildi. Kolombiyalı golcü için Galatasaray'ı heyecanlandıran gelişme ise ABD'de yaşandı. MLS ekiplerinden Portland'ın Falcao'yu transfer listesine aldığı iddia edildi. Sarı-kırmızılı kulüp teklif gelmesi halinde Falcao'nun Portland'a gitmesine kolaylık sağlayacak ve oyuncunun birikmiş tüm alacakları ödenecek. Kolombiyalı golcü İspanya'ya tedavi olmaya gitmeden önce kalmak istediğini yönetime bildirmişti.