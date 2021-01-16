Galatasaray'da Fatih Terim Beşiktaş derbisinin şifrelerini verdi! İşte 5 tüyo

YÖNETİMDEN PRİM JESTİ Galatasaray 'da yönetim, kritik Beşiktaş derbisi için oyunculara prim jesti yapacak. Sarı-kırmızılı takım, rakibini yenmesi halinde primle ödüllendirilecek. Verilecek rakamın net miktarı konusunda ise bir netlik yok.

KAMPA ALMAYACAK

Kasım ayından beri İstanbul'da oynanan maçlar öncesinde Florya'da kampı kaldıran Fatih Terim, bu uygulamaya Beşiktaş derbisinde de devam edecek. Bugün son taktik çalışmasını yapacak sarı-kırmızılılara ev izni verilecek ve futbolcular geceyi aileleri ile geçirecek. Aslan, ilk kez bir büyük maç öncesi kampa girmeyecek.



