Haberler Galatasaray Galatasaray'da Fatih Terim Beşiktaş derbisinin şifrelerini verdi! İşte 5 tüyo

'da derbisinin şifrelerini verdi! İşte 5 tüyo

Rakibi analiz eden tecrübeli hoca, “Şut atın, faul alın, savunmalarına baskı yapın” dedi. ve ’e dikkat etmelerini istedi, “BEKLERİNİ DURDURUN” talimatı verdi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ocak 2021 Cuma 23:59 Güncelleme Tarihi: 16 Ocak 2021 Cumartesi 06:50
Galatasaray'da Fatih Terim Beşiktaş derbisinin şifrelerini verdi! İşte 5 tüyo

Ligin kaderini etkileyecek maçlardan biri olan yarınki - derbisi öncesi sarı-kırmızılı takım iyice teyakkuza geçti. Bütün hafta boyunca siyah-beyazlıları inceleyen teknik direktör 'in Beşiktaş'ın zayıf yönlerini oyuncularına anlattığı bildirildi.

Galatasaray'da Fatih Terim Beşiktaş derbisinin şifrelerini verdi! İşte 5 tüyo

Genel analizini 5 madde üzerinden sıralayan usta hocanın ve 'e dikkat edilmesi uyarısının ardından yapılması gerekenleri anlattığı öğrenildi. İşte Terim'in derbi tüyoları:

Galatasaray'da Fatih Terim Beşiktaş derbisinin şifrelerini verdi! İşte 5 tüyo

DÖNEN TOPLARA DİKKAT!
Ofsayt taktikleri zayıf. Zaten zayıf olan ofsayt taktikleri bir de Welinton'un cezası nedeniye iyice sıkıntı yaşayacak. Bunu çok iyi değerlendirmeliyiz.

Galatasaray'da Fatih Terim Beşiktaş derbisinin şifrelerini verdi! İşte 5 tüyo

Bireysel hata yapmaya uygun bir takım. Stoperlerinden başlayarak her mevkideki oyuncu topla oynamayı sevdiği için hata yapmaya çok müsait. Rahat top yapmalarını engellemliyiz. Kafalarını kaldırmamalılar.

Galatasaray'da Fatih Terim Beşiktaş derbisinin şifrelerini verdi! İşte 5 tüyo

Tehlikeli noktalarda faul yapıyorlar. Özellikle forvet oyuncuları sizi savunduğu zaman üstlerine gidin. Faul alın. Çünkü defans yaparken nerede olduklarına bakmaksızın faul yapabiliyorlar.

Galatasaray'da Fatih Terim Beşiktaş derbisinin şifrelerini verdi! İşte 5 tüyo

Kanat hücumları iyi ama savunmaları zayıf. Maçın kilit noktası bekler olacak… Rosier de Rıdvan'da hücumu iyi olan bekler. Ancak savunmaları zayıf.

Galatasaray'da Fatih Terim Beşiktaş derbisinin şifrelerini verdi! İşte 5 tüyo

Ceza sahası dışından şut çektiriyorlar. Ceza sahası önüne düşen ribaund topları toplama konusunda çok zayıflar. Burada önümüz açıldığı anda kaleyi yoklamalıyız. Golü buradan bulacağız.

Galatasaray'da Fatih Terim Beşiktaş derbisinin şifrelerini verdi! İşte 5 tüyo

YÖNETİMDEN PRİM JESTİ
'da yönetim, kritik derbisi için oyunculara prim jesti yapacak. Sarı-kırmızılı takım, rakibini yenmesi halinde primle ödüllendirilecek. Verilecek rakamın net miktarı konusunda ise bir netlik yok.

Galatasaray'da Fatih Terim Beşiktaş derbisinin şifrelerini verdi! İşte 5 tüyo

KAMPA ALMAYACAK
Kasım ayından beri İstanbul'da oynanan maçlar öncesinde Florya'da kampı kaldıran , bu uygulamaya derbisinde de devam edecek. Bugün son taktik çalışmasını yapacak sarı-kırmızılılara ev izni verilecek ve futbolcular geceyi aileleri ile geçirecek. Aslan, ilk kez bir büyük maç öncesi kampa girmeyecek.

Galatasaray'da Fatih Terim Beşiktaş derbisinin şifrelerini verdi! İşte 5 tüyo

HAZIRLIKLAR TAM GAZ
, ile oynayacağı maçın hazırlıklarına dün yaptığı antrenmanla devam etti. İdmana ısınma hareketleri ile başlandı. Daha sonra pas oyunları üzerinde duruldu. Antrenmanın ana kısmında taktik çalışma gerçekleştirildi.

SON DAKİKA