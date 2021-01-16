Galatasaray'da Fatih Terim Beşiktaş derbisinin şifrelerini verdi! İşte 5 tüyo

Ligin kaderini etkileyecek maçlardan biri olan yarınki Beşiktaş-Galatasaray derbisi öncesi sarı-kırmızılı takım iyice teyakkuza geçti. Bütün hafta boyunca siyah-beyazlıları inceleyen teknik direktör Fatih Terim'in Beşiktaş'ın zayıf yönlerini oyuncularına anlattığı bildirildi.
Ligin kaderini etkileyecek maçlardan biri olan yarınki Beşiktaş-Galatasaray derbisi öncesi sarı-kırmızılı takım iyice teyakkuza geçti. Bütün hafta boyunca siyah-beyazlıları inceleyen teknik direktör Fatih Terim'in Beşiktaş'ın zayıf yönlerini oyuncularına anlattığı bildirildi.
Genel analizini 5 madde üzerinden sıralayan usta hocanın Aboubakar ve Larin'e dikkat edilmesi uyarısının ardından yapılması gerekenleri anlattığı öğrenildi. İşte Terim'in derbi tüyoları:
DÖNEN TOPLARA DİKKAT!
Ofsayt taktikleri zayıf. Zaten zayıf olan ofsayt taktikleri bir de Welinton'un cezası nedeniye iyice sıkıntı yaşayacak. Bunu çok iyi değerlendirmeliyiz.