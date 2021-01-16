Kulübünden flaş açıklama! Mostafa Mohamed Galatasaray'a doğru

Fransız ekibi St. Etienne ile anlaşma sağlayamayan Zamalek, son dakika açıklaması yaptı. Mısır temsilcisi, Galatasaray 'ın yeni bir teklifle geldiğini ifade etti. Sarı-kırmızılıların Mısırlı forvet için zorunlu satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptığı belirtildi.

7 MİLYON DOLAR

Btolat'ın haberine göre bir Zamalek yöneticisi, "G.Saray bize Mohamed için 7 milyon dolar önerdi" derken bu bedelin kiralama artı zorunlu satın alma opsiyonlu olduğu öğrenildi.



