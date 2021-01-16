Kulübünden flaş açıklama! Mostafa Mohamed Galatasaray'a doğru

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in transferini istediğini açıkladığı Mostafa Mohamed'le ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in transferini istediğini açıkladığı Mostafa Mohamed'le ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.
Fransız ekibi St. Etienne ile anlaşma sağlayamayan Zamalek, son dakika açıklaması yaptı. Mısır temsilcisi, Galatasaray'ın yeni bir teklifle geldiğini ifade etti. Sarı-kırmızılıların Mısırlı forvet için zorunlu satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptığı belirtildi.
7 MİLYON DOLAR
Btolat'ın haberine göre bir Zamalek yöneticisi, "G.Saray bize Mohamed için 7 milyon dolar önerdi" derken bu bedelin kiralama artı zorunlu satın alma opsiyonlu olduğu öğrenildi.