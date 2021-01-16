Haberler Galatasaray Kulübünden flaş açıklama! Mostafa Mohamed Galatasaray'a doğru

Kulübünden flaş açıklama! 'a doğru

'in transfer etmek istediği isimler arasında yer alan hakkında son dakika iddiası gündeme geldi. St. Etienne ile anlaşma sağlayamayan Zamalek’ten ‘’la görüşüyoruz” açıklaması geldi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ocak 2021 Cuma 23:50 Güncelleme Tarihi: 16 Ocak 2021 Cumartesi 06:50
Kulübünden flaş açıklama! Mostafa Mohamed Galatasaray'a doğru

Teknik Direktörü 'in transferini istediğini açıkladığı 'le ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.

Kulübünden flaş açıklama! Mostafa Mohamed Galatasaray'a doğru

Fransız ekibi St. Etienne ile anlaşma sağlayamayan Zamalek, son dakika açıklaması yaptı. Mısır temsilcisi, 'ın yeni bir teklifle geldiğini ifade etti. Sarı-kırmızılıların Mısırlı forvet için zorunlu satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptığı belirtildi.

Kulübünden flaş açıklama! Mostafa Mohamed Galatasaray'a doğru

7 MİLYON DOLAR
Btolat'ın haberine göre bir Zamalek yöneticisi, "G.Saray bize Mohamed için 7 milyon dolar önerdi" derken bu bedelin kiralama artı zorunlu satın alma opsiyonlu olduğu öğrenildi.

Kulübünden flaş açıklama! Mostafa Mohamed Galatasaray'a doğru

Daha önce kulüp başkanı Mortada Mansour, oyuncuyu Türk takımlarına satmayacağını açıklarken geçtiğimiz ay Spor Bakanlığı tarafından yolsuzluk gerekçesi ile görevden alınmıştı.

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