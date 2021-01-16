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'in o sözleriyle ima ettiği oyuncu belli oldu!

Son dakika transfer haberleri... ve 'nda yoluna emin adımlarla devam eden Galatasaray, transfer çalışmalarını da sürdürüyor. Sarı-kırmızılı takımda teknik direktör 'in geçtiğimiz haftalarda, "Başkalarına scoutluk yapmaktan yorulduk" diyerek kastettiği isim ortaya çıktı. İşte ayrıntılar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ocak 2021 Cumartesi 08:16
Fatih Terim'in o sözleriyle ima ettiği oyuncu belli oldu!

Transfer çalışmalarını sürdüren , listesinde yer alan geç yıldız adayını ezeli rakibi Fenerbahçe'ye kaptırdı.

Fatih Terim'in o sözleriyle ima ettiği oyuncu belli oldu!

Gençlerbirliği maçından sonra teknik direktör , basın toplantısında "Başkalarına scoutluk yapmaktan yorulduk" ifadesini kullanmıştı.

Fatih Terim'in o sözleriyle ima ettiği oyuncu belli oldu!

Sabah'ta yer alan habere göre Terim'in, Fenerbahçe'ye imza atması beklenen 22 yaşındaki Macar stoper Attila Szalai'yi ima ettiği ortaya çıktı.

Fatih Terim'in o sözleriyle ima ettiği oyuncu belli oldu!

Macaristan'ın Türkiye ile oynadığı Uluslar Ligi maçında 'ın scoutları tarafından izlenip beğenilen Szalai gelecek vadeden önemli yıldız adaylarından biri olarak gösterilmişti.

Fatih Terim'in o sözleriyle ima ettiği oyuncu belli oldu!

Oyuncu satamadığı için bütçesi olmayan sarı-kırmızılılar, Attila Szalai'nin kulübü Apollon Limassol'u kiralama konusunda ikna edemeyince transferden çekilmişti. Ezeli rakibi Fenerbahçe de oyuncuyu resmen kaptı.

Fatih Terim'in o sözleriyle ima ettiği oyuncu belli oldu!

Fenerbahçe, Macar stoper Attila Szalai transferinde oyuncu ve kulübü Apollon ile her konuda anlaşma sağladı.

Fatih Terim'in o sözleriyle ima ettiği oyuncu belli oldu!

Apollon resmi sitesinden yaptığı açıklamada, 22 yaşındaki futbolcunun İstanbul'a gelerek sarı-lacivertli takım için sağlık kontrollerinden geçeceğini duyurdu.

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