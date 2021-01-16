Fatih Terim'in o sözleriyle ima ettiği oyuncu belli oldu!

Macaristan'ın Türkiye ile oynadığı Uluslar Ligi maçında Galatasaray'ın scoutları tarafından izlenip beğenilen Szalai gelecek vadeden önemli yıldız adaylarından biri olarak gösterilmişti.

Oyuncu satamadığı için bütçesi olmayan sarı-kırmızılılar, Attila Szalai'nin kulübü Apollon Limassol'u kiralama konusunda ikna edemeyince transferden çekilmişti. Ezeli rakibi Fenerbahçe de oyuncuyu resmen kaptı.