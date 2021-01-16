Fatih Terim'in o sözleriyle ima ettiği oyuncu belli oldu!

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, listesinde yer alan geç yıldız adayını ezeli rakibi Fenerbahçe'ye kaptırdı.
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, listesinde yer alan geç yıldız adayını ezeli rakibi Fenerbahçe'ye kaptırdı.
Gençlerbirliği maçından sonra teknik direktör Fatih Terim, basın toplantısında "Başkalarına scoutluk yapmaktan yorulduk" ifadesini kullanmıştı.
Sabah'ta yer alan habere göre Terim'in, Fenerbahçe'ye imza atması beklenen 22 yaşındaki Macar stoper Attila Szalai'yi ima ettiği ortaya çıktı.
Macaristan'ın Türkiye ile oynadığı Uluslar Ligi maçında Galatasaray'ın scoutları tarafından izlenip beğenilen Szalai gelecek vadeden önemli yıldız adaylarından biri olarak gösterilmişti.
Oyuncu satamadığı için bütçesi olmayan sarı-kırmızılılar, Attila Szalai'nin kulübü Apollon Limassol'u kiralama konusunda ikna edemeyince transferden çekilmişti. Ezeli rakibi Fenerbahçe de oyuncuyu resmen kaptı.
Fenerbahçe, Macar stoper Attila Szalai transferinde oyuncu ve kulübü Apollon ile her konuda anlaşma sağladı.
Apollon resmi sitesinden yaptığı açıklamada, 22 yaşındaki futbolcunun İstanbul'a gelerek sarı-lacivertli takım için sağlık kontrollerinden geçeceğini duyurdu.