Kale emin ellerde

Galatasaray, derbiye ligin en az gol yiyen takımı unvanıyla çıkacak. Ligin geride kalan 18 haftasında 17 maç yapan sarı-kırmızılı ekip, bu karşılaşmalarda 34 kez rakip fileleri havalandırdı. Bu kulvarda ligin en çok gol atan üçüncü takımı olan Galatasaray, savunmada ise sadece 14 gol yiyerek ligde kalesini en iyi savunan takım olarak dikkati çekti. Bu sezon Okan ve Fatih'i dönüşümlü kullanan Cimbom, 17 maçın 8'sinde kalesini gole kapatmayı başardı. Kupada Fatih görev yaparken derbide ise Okan eldivenleri giyecek.



Bugün Beşiktaş'a karşı Okan Kocuk sahada olacak. Sakatlığı geçen Muslera ise pek alışık olmasa da büyük ihtimalle yedek kulübesinde olacak.



