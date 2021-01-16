Galeri Galatasaray Son dakika Galatasaray transfer haberi: Galatasaray'ın teklifinin detaylarını bir bir açıkladı! Ortalık karıştı...

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Galatasaray'ın teklifinin detaylarını bir bir açıkladı! Ortalık karıştı...

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Transfer girişimlerini sürdüren Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in verdiği transfer listesinde ismi bulunan oyunculardan olan 23 yaşındaki Mısırlı futbolcu Mostafa Mohamed transferine dair ilginç detaylar ortaya çıktı. Oyuncunun kulübü Zamalek'in İcra Kurulu üyesi İbrahim Abdallah Galatasaray'ın teklifini doğrularken, görüşmeye dair ilginç detayları katıldığı bir TV programında bir bir açıkladı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABER)

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Galatasaray'ın teklifinin detaylarını bir bir açıkladı! Ortalık karıştı...

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Galatasaray'ın teklifinin detaylarını bir bir açıkladı! Ortalık karıştı...

Transferin hareketli kulüplerinden Galatasaray 1 Şubat'ta tamamlanacak transfer sezonu öncesi sağlam adımlar atarak sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüslemek istiyor.

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Galatasaray'ın teklifinin detaylarını bir bir açıkladı! Ortalık karıştı...

Sarı-kırmızılar'da teknik patron Fatih Terim, Gençlerbirliği karşılaşması sonrası yaptığı açıklamada hedefteki isimleri bir bir açıklarken, İrfan Can Kahveci, Edin Visca, Henry Onyekuru ve Mostafa Mohammed'i kadroya katmak istediklerini duyurmuştu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Son dakika Galatasaray transfer haberi: Galatasaray'ın teklifinin detaylarını bir bir açıkladı! Ortalık karıştı...

Tüm bu isimler için çalışmalar devam ederken, Mısırlı futbolcu Mostafa Mohammed için dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor.

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Galatasaray'ın teklifinin detaylarını bir bir açıkladı! Ortalık karıştı...

Oyuncu ile ilgilenen bir diğer kulüp olan Saint-Etienne Kulübü Başkanı Roland Remeyer geçtiğimiz günlerde "Zamalek'in yöneticileriyle konuştuk. 5 milyon euro bonservis konusunda anlaşma sağladık. 3 milyon euroyu hemen, kalan 2 milyon euroyu ise ancak Şubat 2022'de ödeyebileceğimizi aktardık. Ayrıca, bonus maddeleri de olmayacağını söyledik. Son teklifimizi yaptık ve 48 saat içerisinde cevap vermelerini istedik. Vermezlerse başka oyuncuya geçeceğimizi ve Mohamed konusunu kapatacağımızı ilettik. 15 günden beri bu transferi konuşuyoruz. Yaptığımız teklif çok çok büyük. İstedikleri bonus maddeleri kabul edilemez. Zaten bu teklif için ekstra bir efor sergiledik" ifadelerini kullanmıştı.

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Galatasaray'ın teklifinin detaylarını bir bir açıkladı! Ortalık karıştı...

Roland Remeyer'in bu açıklamasına Zamalek kulübünden yetkililerinden tepki gelirken, Zamalek cephesinden yapılan açıklamada "Saint-Etienne ile yapılan görüşmeler anlaşma noktasından çok uzak. Fransız kulübü, 3 milyon euro'yu hemen ödeyeceğini söyledi. 1 yıl boyunca başka ödeme yapmayacaklarını ve kalan 2 milyon euroyu da 1 yıl sonra taksitlerle ödeyebileceklerini söylediler. Bu taksit planı bizim için kabul edilemez" ifadelerini kullanmıştı.

SON DAKİKA