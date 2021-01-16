Son dakika Galatasaray transfer haberi: Galatasaray'ın teklifinin detaylarını bir bir açıkladı! Ortalık karıştı...

Oyuncu ile ilgilenen bir diğer kulüp olan Saint-Etienne Kulübü Başkanı Roland Remeyer geçtiğimiz günlerde "Zamalek'in yöneticileriyle konuştuk. 5 milyon euro bonservis konusunda anlaşma sağladık. 3 milyon euroyu hemen, kalan 2 milyon euroyu ise ancak Şubat 2022'de ödeyebileceğimizi aktardık. Ayrıca, bonus maddeleri de olmayacağını söyledik. Son teklifimizi yaptık ve 48 saat içerisinde cevap vermelerini istedik. Vermezlerse başka oyuncuya geçeceğimizi ve Mohamed konusunu kapatacağımızı ilettik. 15 günden beri bu transferi konuşuyoruz. Yaptığımız teklif çok çok büyük. İstedikleri bonus maddeleri kabul edilemez. Zaten bu teklif için ekstra bir efor sergiledik" ifadelerini kullanmıştı.