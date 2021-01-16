Son dakika Galatasaray transfer haberi: Galatasaray'ın teklifinin detaylarını bir bir açıkladı! Ortalık karıştı...
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Son dakika Galatasaray transfer haberi: Transfer girişimlerini sürdüren Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in verdiği transfer listesinde ismi bulunan oyunculardan olan 23 yaşındaki Mısırlı futbolcu Mostafa Mohamed transferine dair ilginç detaylar ortaya çıktı. Oyuncunun kulübü Zamalek'in İcra Kurulu üyesi İbrahim Abdallah Galatasaray'ın teklifini doğrularken, görüşmeye dair ilginç detayları katıldığı bir TV programında bir bir açıkladı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABER)