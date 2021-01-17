En yakın isim Onyekuru

Başkan Mustafa Cengiz, "Hocamızın istediği isimlerle ilgili çalışmalar devam ediyor" derken Galatasaray'a en yakın ismin Henry Onyekuru olduğu bildirildi. Başakşehir'in de ısrarla istediği Nijeryalı oyuncunun, sarı-kırmızılı formayı giyme ihtimalinin yüzde 60 olduğu bildirildi. Mostafa Muhamed için bu oran yüzde 50/50 olarak verilirken, İrfan Can için yüzde 35/65, Visca içinse yüzde 25/75 olarak kabul ediliyor. Tabii bu tahminlerin ne kadar doğru çıkacağını oyuncular, kulüpleri ve Galatasaray belirleyecek.