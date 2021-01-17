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En yakın isim Onyekuru

Başkan Mustafa Cengiz, "Hocamızın istediği isimlerle ilgili çalışmalar devam ediyor" derken 'a en yakın ismin olduğu bildirildi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ocak 2021 Pazar 00:37 Güncelleme Tarihi: 17 Ocak 2021 Pazar 06:50
En yakın isim Onyekuru

Başkan Mustafa Cengiz, "Hocamızın istediği isimlerle ilgili çalışmalar devam ediyor" derken 'a en yakın ismin olduğu bildirildi. Başakşehir'in de ısrarla istediği Nijeryalı oyuncunun, sarı-kırmızılı formayı giyme ihtimalinin yüzde 60 olduğu bildirildi. için bu oran yüzde 50/50 olarak verilirken, İrfan Can için yüzde 35/65, Visca içinse yüzde 25/75 olarak kabul ediliyor. Tabii bu tahminlerin ne kadar doğru çıkacağını oyuncular, kulüpleri ve Galatasaray belirleyecek.

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