Galatasaray'ın Seri transferinde beklenmedik gelişme! B planı...

Ocak ayı transfer döneminde takıma yapacağı takviyeler için çalışmalarını sürdüren Galatasaray, rotayı eski yıldızına çevirmişti.
Ocak ayı transfer döneminde takıma yapacağı takviyeler için çalışmalarını sürdüren Galatasaray, rotayı eski yıldızına çevirmişti.
Orta sahasını güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılı takımın 1 numaralı gündem maddesi Fulham'da gözden düşen Jean Michael Seri...
Ancak Fildişi Sahilli oyuncunun transferinde beklenmedik gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
Sky Sports'un haberine göre Portekiz ekibi Benfica, Jean Michael Seri'yi transfer listesine dahil etti.
Benfica'nın, önceliği Real Betis forması gyen William Carvalho'ya verdiği fakat bu transfer gerçekleşmezse B planı olarak Seri için teklif götüreceği ifade edildi.
Haberde Galatasaray'ın da Seri'yle ilgilendiği bildirilirken sarı-kırmızılı takımın yaptığı kiralama teklifine Fulham'ın sıcak bakmadığı vurgulandı.
29 yaşındaki tecrübeli orta saha oyuncusu, Porto'nun B takımı da dahil olmak üzere Galatasaray, Fulham, Paços de Ferreira ve Nice formaları giydi.
Seri Galatasaray'da geçirdiği kiralık sezonda çıktığı 37 karşılaşmada 2 gol atarken 4 de asist yaptı.