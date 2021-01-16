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'ın Seri transferinde beklenmedik gelişme! B planı...

Son dakika transfer haberleri... Ligde zirve iddiasını sürdürmek isteyen Galatasaray, ara transferde yapacağı takviyelerle kadrosunu güçlendirmeyi hedefliyor. Sarı-kırmızılı takımın gündemindeki isimlerden biri de eski oyuncusu ... Galatasaray'a bu transferde beklenmedik bir rakip çıktı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ocak 2021 Cumartesi 09:28
Galatasaray'ın Seri transferinde beklenmedik gelişme! B planı...

Ocak ayı transfer döneminde takıma yapacağı takviyeler için çalışmalarını sürdüren , rotayı eski yıldızına çevirmişti.

Galatasaray'ın Seri transferinde beklenmedik gelişme! B planı...

Orta sahasını güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılı takımın 1 numaralı gündem maddesi Fulham'da gözden düşen ...

Galatasaray'ın Seri transferinde beklenmedik gelişme! B planı...

Ancak Fildişi Sahilli oyuncunun transferinde beklenmedik gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Galatasaray'ın Seri transferinde beklenmedik gelişme! B planı...

Sky Sports'un haberine göre Portekiz ekibi Benfica, 'yi transfer listesine dahil etti.

Galatasaray'ın Seri transferinde beklenmedik gelişme! B planı...

Benfica'nın, önceliği Real Betis forması gyen William Carvalho'ya verdiği fakat bu transfer gerçekleşmezse B planı olarak Seri için teklif götüreceği ifade edildi.

Galatasaray'ın Seri transferinde beklenmedik gelişme! B planı...

Haberde 'ın da Seri'yle ilgilendiği bildirilirken sarı-kırmızılı takımın yaptığı kiralama teklifine Fulham'ın sıcak bakmadığı vurgulandı.

Galatasaray'ın Seri transferinde beklenmedik gelişme! B planı...

29 yaşındaki tecrübeli orta saha oyuncusu, Porto'nun B takımı da dahil olmak üzere , Fulham, Paços de Ferreira ve Nice formaları giydi.

Galatasaray'ın Seri transferinde beklenmedik gelişme! B planı...

Seri 'da geçirdiği kiralık sezonda çıktığı 37 karşılaşmada 2 gol atarken 4 de asist yaptı.

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