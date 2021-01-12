Galatasaray'da Falcao şoku! Kararını verdi

Galatasaray'a transferi büyük yankı uyandıran Radamel Falcao, beklenen katkıyı yapamazken, sık sık sakatlanarak takımını yalnız bıraktı.

Geçen sezonun büyük kısmını kaçıran Kolombiyalı, bu sezon da benzer bir durumla karşı karşıya kaldı.

Yaklaşık 2 ay sonra sahalara dönen Falcao, geçtiğimiz günlerde yeniden sakatlandı ve tedavi için İspanya'nın yolunu tutacak.

Deneyimli forvet için ise her geçen gün yeni bir iddia gündeme geliyor. Devre arası transfer döneminde takımdan ayrılacağı konuşulan Falcao, bu iddialara cevap verdi.

Sabah'ın haberine göre Galatasaray, transfer görüşmesi yapmak için izin verdiği Kolombiyalı golcüden gelen yanıtla şok oldu.

Falcao, "Ben Galatasaray'da mutluyum. Ayrılmak istemiyorum" diyerek yönetimin elini kolunu bağladı.