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'da şoku! Kararını verdi

'a geldiği günden bu yana sakatlıklarla gündemden düşmeyen , maçında yeniden sakatlanmış ve en az 4 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklanmıştı. Devre arasında takımdan ayrılacağı iddia edilen Kolombiyalı golcü geleceği ile ilgili kararını verdi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ocak 2021 Salı 17:13
Galatasaray'da Falcao şoku! Kararını verdi

'a transferi büyük yankı uyandıran , beklenen katkıyı yapamazken, sık sık sakatlanarak takımını yalnız bıraktı.

Galatasaray'da Falcao şoku! Kararını verdi

Geçen sezonun büyük kısmını kaçıran Kolombiyalı, bu sezon da benzer bir durumla karşı karşıya kaldı.

Galatasaray'da Falcao şoku! Kararını verdi

Yaklaşık 2 ay sonra sahalara dönen , geçtiğimiz günlerde yeniden sakatlandı ve tedavi için İspanya'nın yolunu tutacak.

Galatasaray'da Falcao şoku! Kararını verdi

Deneyimli forvet için ise her geçen gün yeni bir iddia gündeme geliyor. Devre arası transfer döneminde takımdan ayrılacağı konuşulan , bu iddialara cevap verdi.

Galatasaray'da Falcao şoku! Kararını verdi

Sabah'ın haberine göre , transfer görüşmesi yapmak için izin verdiği Kolombiyalı golcüden gelen yanıtla şok oldu.

Galatasaray'da Falcao şoku! Kararını verdi

, "Ben 'da mutluyum. Ayrılmak istemiyorum" diyerek yönetimin elini kolunu bağladı.

Galatasaray'da Falcao şoku! Kararını verdi

34 yaşındaki golcüye Amerika'dan teklifler geldiği belirtiliyor.

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