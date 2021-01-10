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Terim'den 4 kişilik liste

Teknik direktör , 6-0 kazanılan maçı sonrası yaptığı açıklamada , , ve ’yı istediklerini açıkladı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ocak 2021 Cumartesi 23:45 Güncelleme Tarihi: 10 Ocak 2021 Pazar 06:50
Terim'den 4 kişilik liste

Dört maçlık cezanın ardından dünkü G.Birliği maçında takımın başında sahaya çıkan teknik direktör , bomba gibi açıklamalar yaptı. Terim, transferle ilgili "Listemizi verdik, aşağı yukarı herkes biliyor. G.Saraylılar bilmeli ki, çok fazla imkanımız var da yapmıyoruz gibi bir durumumuz yok. Ben yönetimimizin elinden geleni yapacağına inanıyorum ve istiyorum Evet, İrfan'ı istiyoruz. 'yu istiyoruz. 'i istiyoruz. Başkalarına scoutluk yapmaktan yorulduk. Benim istediğim isimleri bazen alamıyoruz. 'ın değişime ihtiyacı var" diye konuştu.

FARKLI BİR TAKIM YAPMALIYIZ
Fatih Terim sözlerine şöyle devam etti: "Göksel başkanla oturup konuşurlarsa sevinirim, da dahil olmak üzere farklı bir takım yapmak istiyorum. Kimseyi almadan, kimseyi satmak istemiyorum. 4 maç cezalı olduğum için, pek konuşamadık. Basın toplantısı da yasak, hepsi yasak. Hafta içinde Galatasaraylıları bilgilendirme adına beyaz gömlek giyebiliriz. Doğru bilgi alsınlar. Transfer konusunda gerekli hassasiyetin gösterileceğine inanıyorum."

TERİM'DEN ÖZİL YORUMU
Terim, basın toplantısında 'nin anlaştığı ile ilgili açıklama yaptı. İmparator, "Fenerbahçe Mesut Özil'i transfer ediyor. da böyle önemli bir isim alacak mı? sorusuna, "Mesut Özil, önemli bir isim. Önemli bir futbolcu. İsmi de çok büyük. Bize gelen oyuncularımızın da çok büyük işler yapacağına, önemli isimler olacağına da inanıyorum. 15-20 günümüz var. Bakalım neler olacak? cevabını verdi.

O HAREKET MASUM DEĞİLDİ
Hakemi eleştiren Terim, "Mağlup olurken söyleyeceğimize, şimdi söyleyelim. Bugün Taylan'a yapılanları, hiç olmazsa sevgili Halil Umut Meler çağırsaydı. Aynı pozisyonda 'nın ayağı kırıldı. Arda'ya yapılan kafa darbesi hiç masum değil. Biraz daha hassas olurlarsa mutlu oluruz" ifadesini kullandı.

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