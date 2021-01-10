Terim'den 4 kişilik liste

Dört maçlık cezanın ardından dünkü G.Birliği maçında takımın başında sahaya çıkan teknik direktör Fatih Terim, bomba gibi açıklamalar yaptı. Terim, transferle ilgili "Listemizi verdik, aşağı yukarı herkes biliyor. G.Saraylılar bilmeli ki, çok fazla imkanımız var da yapmıyoruz gibi bir durumumuz yok. Ben yönetimimizin elinden geleni yapacağına inanıyorum ve istiyorum Evet, İrfan'ı istiyoruz. Onyekuru'yu istiyoruz. Mohamed'i istiyoruz. Başkalarına scoutluk yapmaktan yorulduk. Benim istediğim isimleri bazen alamıyoruz. G.Saray'ın değişime ihtiyacı var" diye konuştu.

FARKLI BİR TAKIM YAPMALIYIZ

Fatih Terim sözlerine şöyle devam etti: "Göksel başkanla oturup konuşurlarsa sevinirim, Edin Visca da dahil olmak üzere farklı bir takım yapmak istiyorum. Kimseyi almadan, kimseyi satmak istemiyorum. 4 maç cezalı olduğum için, pek konuşamadık. Basın toplantısı da yasak, hepsi yasak. Hafta içinde Galatasaraylıları bilgilendirme adına beyaz gömlek giyebiliriz. Doğru bilgi alsınlar. Transfer konusunda gerekli hassasiyetin gösterileceğine inanıyorum."

TERİM'DEN ÖZİL YORUMU

Terim, basın toplantısında Fenerbahçe'nin anlaştığı Mesut Özil ile ilgili açıklama yaptı. İmparator, "Fenerbahçe Mesut Özil'i transfer ediyor. Galatasaray da böyle önemli bir isim alacak mı? sorusuna, "Mesut Özil, önemli bir isim. Önemli bir futbolcu. İsmi de çok büyük. Bize gelen oyuncularımızın da çok büyük işler yapacağına, önemli isimler olacağına da inanıyorum. 15-20 günümüz var. Bakalım neler olacak? cevabını verdi.

O HAREKET MASUM DEĞİLDİ

Hakemi eleştiren Terim, "Mağlup olurken söyleyeceğimize, şimdi söyleyelim. Bugün Taylan'a yapılanları, hiç olmazsa sevgili Halil Umut Meler çağırsaydı. Aynı pozisyonda Muslera'nın ayağı kırıldı. Arda'ya yapılan kafa darbesi hiç masum değil. Biraz daha hassas olurlarsa mutlu oluruz" ifadesini kullandı.