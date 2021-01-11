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Oğulcan şoku

’un, sözleşmesini feshetmesi gerekçesiyle açtığı davayı kazandığı belirtilirken Oğulcan’ın 6 maç ceza alacağı öğrenildi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ocak 2021 Pazar 23:38 Güncelleme Tarihi: 11 Ocak 2021 Pazartesi 06:50
Oğulcan şoku
Oğulcan Çağlayan'a Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'ndan kötü haber... Geçen sezon devam ederken Çaykur 1 yıllık opsiyonu kullanarak oyuncunun sözleşmesini uzatmıştı. Oğulcan ise bunu kabul etmemiş ve sözleşmesini tek taraflı feshederek 'ın yolunu tutmuştu.

Ancak Karadeniz ekibinin itirazını görüşen UÇK'nın eski kulübünü haklı bulduğu öğrenildi. Rize'nin Oğulcan için 2016 yılında 'e ödediği 1.2 milyon Euro bonservis bedelini geri alma hakkı kazandığı ve Oğulcan'a da 6 maç ceza geleceği iddia edildi.

İTİRAZ EDİLECEK

UÇK'NIN resmi açıklamasını bekleyen Galatasaray, Oğulcan için 'na itiraz edecek ve oyuncunun haklılığını ortaya koyacak. Daha önce yaşanan örneklerde de ve sözleşme uzatmalarda oyuncuların rızasını şart koşarken Rize, oyuncunun bilgisi dışında opsiyon hakkını kullanmıştı.
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