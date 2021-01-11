Oğulcan şoku

Ancak Karadeniz ekibinin itirazını görüşen UÇK'nın eski kulübünü haklı bulduğu öğrenildi. Rize'nin Oğulcan için 2016 yılında Kayseri Erciyes'e ödediği 1.2 milyon Euro bonservis bedelini geri alma hakkı kazandığı ve Oğulcan'a da 6 maç ceza geleceği iddia edildi.
İTİRAZ EDİLECEK
UÇK'NIN resmi açıklamasını bekleyen Galatasaray, Oğulcan için Tahkim Kurulu'na itiraz edecek ve oyuncunun haklılığını ortaya koyacak. Daha önce yaşanan örneklerde de FIFA ve UEFA sözleşme uzatmalarda oyuncuların rızasını şart koşarken Rize, oyuncunun bilgisi dışında opsiyon hakkını kullanmıştı.