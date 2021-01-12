GaleriGalatasarayGalatasaray Omar Elabdellaoui yerine transfer yapıyor! Devreye girildi...
Galatasaray Omar Elabdellaoui yerine transfer yapıyor! Devreye girildi...
Galatasaray'da son dakika transfer haberi... Sarı kırmızılılarda Norveçli sağ bek Omar Elabdellaoui'nin sakatlığı, camiayı derinden üzerden oyuncunun sahalara dönüp dönmeyeceği netleşmemişti. Teknik Direktör Fatih Terim, konu ile ilgili yaptığı açıklamada "Omar yerine transfer yapmayı düşünmüyoruz" dese de, dış basın kaynaklarında Cimbom'un bir sağ bek transferi için girişimlere başladığı iddia edildi. İşte Galatasaray'ın hedefindeki o isim ve detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
12 Ocak 2021 Salı 18:38, Güncelleme 12.01.2021 18:45
Galatasaray Omar Elabdellaoui yerine transfer yapıyor! Devreye girildi...