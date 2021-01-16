Haberler Beşiktaş Son dakika: Beşiktaş'a kötü haber! Ajdin Hasic Galatasaray derbisinde yok

Son dakika: 'a kötü haber! Ajdin Hasic derbisinde yok

Son dakika haberi: 'in 19. haftasında oynanacak Beşiktaş - derbisi öncesi siyah beyazlıların kamp kadrosu belli oldu. Ajdin Hasic, yabancı sınırı nedeniyle maç kadrosuna alınmazken, Ljajic kadroya alındı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ocak 2021 Cumartesi 17:20 Güncelleme Tarihi: 16 Ocak 2021 Cumartesi 17:46
Son dakika: Beşiktaş'a kötü haber! Ajdin Hasic Galatasaray derbisinde yok

'in 19. haftasında oynanacak - derbisi öncesi siyah beyazlıların kamp kadrosu belli oldu.

Siyah beyazlılarda Ajdin Hasic, yabancı sınırı nedeniyle maç kadrosuna alınmadı. Adem Ljajic ise kadroya yer aldı.

Teknik Direktör Sergen Yalçın, derbinin kadrosuna şu futbolcuları dahil etti:

Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Valentin Rosier, Francisco Montero, Fabrice Nsakala, Domagoj Vida, Rıdvan Yılmaz, Josef de Souza, Oğuzhan Özyakup, Atiba Hutchinson, Necip Uysal, Adem Ljajic, Dorukhan Toköz, Kartal Kayra Yılmaz, Bernard Mensah, Georges Nkoudou, Gökhan Töre, Rachid Ghezzal, Güven Yalçın, Cyle Larin ve Vincent Aboubakar."

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