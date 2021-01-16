Son dakika: Beşiktaş'a kötü haber! Ajdin Hasic Galatasaray derbisinde yok

Süper Lig'in 19. haftasında oynanacak Beşiktaş - Galatasaray derbisi öncesi siyah beyazlıların kamp kadrosu belli oldu.
Siyah beyazlılarda Ajdin Hasic, yabancı sınırı nedeniyle maç kadrosuna alınmadı. Adem Ljajic ise kadroya yer aldı.
Teknik Direktör Sergen Yalçın, derbinin kadrosuna şu futbolcuları dahil etti:
Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Valentin Rosier, Francisco Montero, Fabrice Nsakala, Domagoj Vida, Rıdvan Yılmaz, Josef de Souza, Oğuzhan Özyakup, Atiba Hutchinson, Necip Uysal, Adem Ljajic, Dorukhan Toköz, Kartal Kayra Yılmaz, Bernard Mensah, Georges Nkoudou, Gökhan Töre, Rachid Ghezzal, Güven Yalçın, Cyle Larin ve Vincent Aboubakar."