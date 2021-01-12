Haberler Beşiktaş Son dakika: Beşiktaş'ın Çaykur Rizespor maçı kamp kadrosu belli oldu!

Son dakika: 'ın maçı kamp kadrosu belli oldu!

Son dakika... 'nda ile karşılaşacak olan 'ın maç kafilesi belli oldu. Siyah-beyazlılarda ve Rosier kadroda yer almazken; Ljajic ve Töre ise kadroya dahil edildi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ocak 2021 Salı 14:26 Güncelleme Tarihi: 12 Ocak 2021 Salı 15:03
Son dakika: Beşiktaş'ın Çaykur Rizespor maçı kamp kadrosu belli oldu!

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, sakatlıkları nedeniyle uzun süredir takımdan ayrı kalan Ljajic ile Töre de kadroya dahil edilirken, Domagoj , Valentin Rosier ve Atakan Üner kadroda yer almadı.

Teknik Direktörü Sergen Yalçın, yarınki karşılaşma için şu oyunculara kadroda yer verdi:

Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Francisco Montero, Fabrice N'Sakala, Welinton, Rıdvan Yılmaz, Serdar Saatçi, Josef de Souza, Oğuzhan Özyakup, Atiba Hutchinson, Necip Uysal, , Dorukhan Toköz, Bernard Mensah, Georges-Kevin N'Koudou, Güven Yalçın, Vincent Aboubakar, Cyle Larin, Rachid Ghezzal, Ajdin Hasic, Gökhan Töre

SON DAKİKA