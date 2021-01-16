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'ta taktiğini belirledi!

Başarılı teknik direktör, “Rakibimiz yorgun, bizi koşturmak isteyecekler. Ama biz topun hakimi olup onları koşturabilirsek, formda olan gol ayaklarımızla işi bitiririz” dedi

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ocak 2021 Cuma 22:36 Güncelleme Tarihi: 16 Ocak 2021 Cumartesi 06:50
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın Galatasaray taktiğini belirledi!

'ta tüm gözler yarın oynanacak . Saray derbisine çevrildi. 'deki son 6 maçında 5 galibiyet, 1 beraberlik alarak adını zirveye yazdıran siyah-beyazlılar; ezeli rakibini 'ta mağlup ederek hem liderliğini sürdürmek hem de aralarındaki puan farkını artırmayı hedefliyor. Teknik direktör da zorlu mücadele öncesinde oyuncularına rakiplerinin artı ve eksilerini anlattı. Kendilerine karşı nasıl bir oyun benimseyeceklerinden bahseden Sergen Yalçın, galibiyetin anahtarını şu şekilde özetledi:

Oyunu bizim sahaya yıkarak, işi erken bitirmeye çalışacaklar. Öncelikli hedefleri ilk dakikadan itibaren baskı yapıp, erken gol bulabilmek. Çünkü deplasmanında 120 dakika oynadılar ve yorgunlar.

Maç boyunca topa sahip olmaya çalışacaklar. Yorgun oldukları için topa sahip olarak bizi koşturup, yormak isteyecekler. Topu ayağımıza alıp, onları koşturursak, etkili isimlerimizle sonuca gider ve işi bitiririz.

Çok büyük ihtimalle ortadan saldıracaklar. 'nin oynayacağını, göbekte olarak sahaya çıkacağını düşünüyorum. Tüm oyun planları onun üzerinden olacaktır. Onu kilitlersek, işimiz kolaylaşır.

yapacaklar. Sık ara pas deneyecekler. Özellikle bizim birinci bölgemizdeki hücumlarda kısa ve seri paslarla boşlu yaratmaya çalışacaklar. Ara paslar ile kalemizde gol pozisyonu yaratmaya çalışacaklar.

Öne çıktıklarında ofsayt taktiği yapacaklar. Bu bizim için önemli bir avantaj olacak. Hızlı oyuncularımıza burada çok iş düşecek. Bu tip pozisyonları golle sonuçlandırabilirsek, zorlu derbiden istediğimizi alırız.

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