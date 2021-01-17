Haberler Beşiktaş Süper Lig'de dev kapışma! 11'ler belli oldu

'de dev kapışma! 11'ler belli oldu

'in 19. haftası dev bir maça sahne oluyor. Dev derbide sahasında 'ı konuk edecek. Zirveyi yakından ilgilendiren maç öncesinde lider Beşiktaş ile haftaya 3. sırada başlayan Galatasaray arasında yalnızca 2 puan fark var. İki takım taraftarının olduğu kadar 'nin de gözü bu derbide. Nefesleri kesecek maç öncesi iki takımın da 11'leri netleşti. İşte maç öncesi son detaylar ve muhtemel 11'ler...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ocak 2021 Pazar 01:02 Güncelleme Tarihi: 17 Ocak 2021 Pazar 06:50
Süper Lig'de dev kapışma! Beşiktaş - Galatasaray derbisinde 11'ler netleşti

'de nefesler tutuldu, ile G.Saray bu akşam saat 19.00'da 2021'in ilk derbisinde karşı karşıya geliyor. Vodafone Park'taki mücadeleyi yönetecek. Ligde geçen hafta ile deplasmanda 2-2 berabere kalan siyah-beyazlı takım, 35 puanla zirvede yer alıyor. Siyah beyazlılar, bu akşam 'ı yenerek hem şampiyonluk için yarıştığı rakibiyle puan farkını artırmak, hem de liderliği devam ettirmek amacında.

Süper Lig'de dev kapışma! Beşiktaş - Galatasaray derbisinde 11'ler netleşti

WELINTON KART CEZALISI

Bu sezon , , ve Atakaş maçlarında sarı kart gören Welinton cezalı duruma düştü ve derbi maçta forma giyemeyecek. 'ta ve Bernard Mensah, derbi öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Üçer sarı kartı bulunan Vida ile Mensah, bu akşamki karşılaşmada da sarı kart görmeleri durumunda 20'nci haftadaki Fatih Karagümrük karşılaşmasında cezalı duruma düşecek.

Süper Lig'de dev kapışma! Beşiktaş - Galatasaray derbisinde 11'ler netleşti

KARTAL'IN ILK 10'U BELLİ

Teknik direktör , G.Saray karşısına çıkacak onbirini hemen hemen belirlemiş durumda. Kaleyi Ersin'e emanet edecek olan Yalçın, defansın sağında Roiser solunda Rıdvan'a görev verecek. Stoperde Vida'nın yanında Necip ya da Montero'yu oynatacak olan Yalçın; nihai kararını maç saatinde verecek. ORTA sahanın defansif yönünde de Souza'yı kullanacak olan Sergen Yalçın G.Saray ataklarında ve Mensah ile Josef'i destekleyerek orta alanı güçlendirecek. Hücumun kanatlarında sağda , solda Cyle Larin'i oynatacak olan başarılı çalıştırıcının forveti yine Kamerunlu yıldız olacak.

Süper Lig'de dev kapışma! Beşiktaş - Galatasaray derbisinde 11'ler netleşti

1.3 MİLYARLIK DERBİ

ile G.Saray arasında oynanacak derbinin kadro değerleri adeta dudak uçuklatıyor: 1 milyar 380 milyon TL! Beşiktaş'ın en değerli isimleri 7 milyon euro değerleri ile Rachid ile . İkiliyi 6.5 milyon euro değeri ile de Souza takip ediyor. G.Saray'ın Brezilyalı savunmacısı Marcao, 12 milyon euro değeri ile derbide sahanın en değerli oyuncusu olacak. Sarı-kırmızılılarda Marcao'nun ardından Luyindama'nın 7.5 milyon euro ve Emre Kılınç'ın da 6.5 milyon euro değeri bulunuyor. Kalecilere bakıldığında Beşiktaşlı Ersin Destanoğlu'nun 1.3 milyon euro, Galatasaraylı Okan Kocuk'un ise 900 bin euro piyasa değeri bulunuyor.

Süper Lig'de dev kapışma! Beşiktaş - Galatasaray derbisinde 11'ler netleşti

MUHTEMEL 11'LER

İki takımın sahaya şu 11'lerle çıkması bekleniyor;

Süper Lig'de dev kapışma! Beşiktaş - Galatasaray derbisinde 11'ler netleşti

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Montero, Rıdvan, , , , Oğuzhan, Larin, Aboubakar

Süper Lig'de dev kapışma! Beşiktaş - Galatasaray derbisinde 11'ler netleşti

Galatasaray: Okan, Şener (Linnes), Luyindama, Marcao, Saracchi, Taylan, Donk, Belhanda, Arda, Oğulcan, Diagne

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