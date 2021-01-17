Süper Lig'de nefesler tutuldu, Beşiktaş ile G.Saray bu akşam saat 19.00'da 2021'in ilk derbisinde karşı karşıya geliyor. Vodafone Park'taki mücadeleyi Cüneyt Çakır yönetecek. Ligde geçen hafta Hatayspor ile deplasmanda 2-2 berabere kalan siyah-beyazlı takım, 35 puanla zirvede yer alıyor. Siyah beyazlılar, bu akşam Galatasaray'ı yenerek hem şampiyonluk için yarıştığı rakibiyle puan farkını artırmak, hem de liderliği devam ettirmek amacında.
Süper Lig'de nefesler tutuldu, Beşiktaş ile G.Saray bu akşam saat 19.00'da 2021'in ilk derbisinde karşı karşıya geliyor. Vodafone Park'taki mücadeleyi Cüneyt Çakır yönetecek. Ligde geçen hafta Hatayspor ile deplasmanda 2-2 berabere kalan siyah-beyazlı takım, 35 puanla zirvede yer alıyor. Siyah beyazlılar, bu akşam Galatasaray'ı yenerek hem şampiyonluk için yarıştığı rakibiyle puan farkını artırmak, hem de liderliği devam ettirmek amacında.
WELINTON KART CEZALISI
Bu sezon Trabzonspor, Hes Kablo Kayserispor, Çaykur Rizespor ve Atakaş Hatayspor maçlarında sarı kart gören Welinton cezalı duruma düştü ve derbi maçta forma giyemeyecek. Beşiktaş'ta Domagoj Vida ve Bernard Mensah, derbi öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Üçer sarı kartı bulunan Vida ile Mensah, bu akşamki karşılaşmada da sarı kart görmeleri durumunda 20'nci haftadaki Fatih Karagümrük karşılaşmasında cezalı duruma düşecek.
KARTAL'IN ILK 10'U BELLİ
Teknik direktör Sergen Yalçın, G.Saray karşısına çıkacak onbirini hemen hemen belirlemiş durumda. Kaleyi Ersin'e emanet edecek olan Yalçın, defansın sağında Roiser solunda Rıdvan'a görev verecek. Stoperde Vida'nın yanında Necip ya da Montero'yu oynatacak olan Yalçın; nihai kararını maç saatinde verecek. ORTA sahanın defansif yönünde Josef de Souza'yı kullanacak olan Sergen Yalçın G.Saray ataklarında Atiba ve Mensah ile Josef'i destekleyerek orta alanı güçlendirecek. Hücumun kanatlarında sağda Ghezzal, solda Cyle Larin'i oynatacak olan başarılı çalıştırıcının forveti yine Kamerunlu yıldız Vincent Aboubakar olacak.