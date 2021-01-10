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nihayet

Hollandalı futbolcu, 65’te oyuna girip 67’deki penaltıda topun başına geldi. Ağları sarsıp 10 hafta sonra gol sevinci yaşadı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ocak 2021 Pazar 00:17 Güncelleme Tarihi: 10 Ocak 2021 Pazar 06:50
Ryan Babel nihayet
'ın Hollandalı futbolcusu de gecenin yıldızlarındandı. 65. dakikada 'ın yerine oyuna giren tecrübeli futbolcu, 2 dakika sonra kazanılan penaltıda topun başına geldi. Bu sırada ile aralarında kısa bir diyalog geçti. Diagne gol attığı için atışı 'in yapmasına izin verdi. 34 yaşındaki futbolcu da topu ağlara gönderip 'ı 6-0 öne geçirdi. Babel, böylece ligde 10 hafta sonra gol sevinci yaşadı. Bir önceki sayısını 'ne atan Hollandalı, bu sezon ligde 2'nci, toplamda 3. golünü kaydetmiş oldu. Babel, yine bu sezon ligde 10 maçta görev aldı.
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