Ryan Babel nihayet

Aslan'ınHollandalı futbolcusu Ryan Babel de gecenin yıldızlarındandı. 65. dakikada Oğulcan'ın yerine oyuna giren tecrübeli futbolcu, 2 dakika sonra kazanılan penaltıda topun başına geldi. Bu sırada Diagne ile aralarında kısa bir diyalog geçti. Diagne gol attığı için atışı Babel'in yapmasına izin verdi. 34 yaşındaki futbolcu da topu ağlara gönderip Galatasaray'ı 6-0 öne geçirdi. Babel, böylece ligde 10 hafta sonra gol sevinci yaşadı. Bir önceki sayısını Ankaragücü'ne atan Hollandalı, bu sezon ligde 2'nci, toplamda 3. golünü kaydetmiş oldu. Babel, yine bu sezon ligde 10 maçta görev aldı.