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'da kadro değişiyor! O isimler ilk 11'e...

Son dakika (GS) haberi: Konya karşısında alınan mağlubiyet Terim'i harekete geçirdi. Galatasaray'da ilk 11 değişiyor. İşte Terim'in ilk 11'de şans vereceği isimler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ocak 2021 Perşembe 00:09 Güncelleme Tarihi: 07 Ocak 2021 Perşembe 06:50
Galatasaray'da kadro değişiyor! O isimler ilk 11'e...

Oyun kilitlendiği anlarda yapılan hamlelerin başarısız olması 'i yeni arayışlara sürükledi. Kapalı merkezi aşamayan sarı-kırmızılı oyuncular, kanada yöneliyor. Ancak buradan da doğru ortalar gelmeyince oyun iyice sıkışıyor. Terim, Konya karşısında bu sorunu alt etmek için ve 'yı sahaya sürdü.

Ancak ikisi de hiç ara pas yapamadı. Bu nedenle Terim, cumartesi akşamı, maçında kadroyu baştan aşağı yenilemeyi düşünüyor. 'nin yerine , Luyindama'nın yerine , Emre Akbaba'nın yerine ve Oğulcan'ın yerine de 11'de başlayacak. da savunmaya dönecek.

İŞTE 4-3 YENİLGİYİ GETİREN RAKAMLAR
, 'a 4-3 yenildi. Ortaya çıkan rakamlar ise sarı-kırmızılıların neden kaybettiğini adeta net şekilde ortaya koydu.

Galatasaray'da 7 oyuncu yüzde 80'nin altında pas yüzdesi yakaladı. 47 pasta 67.4 isabet yüzdesiyle oynadı.
Sarı-kırmızılılar 18 şutun 5'inde isabet sağladı. Emre Akbaba 3'te 0 çekti.
Galatasaray'ın 26 ortasının sadece 6'sı yerini buldu. 57 uzun topunun 33'ü isabetsizdi. Sarı-kırmızılı takım bir tane bile ara pas veremedi.
Ön libero hiç top çalamadı. Belhanda hiç top kapamadı. Saracchi ve Linnes hiç top uzaklaştıramadı. Sarı-kırmızılı oyuncular sadece 1 şut engelleyebildi.

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