Haberler Galatasaray Galatasaray kararını verdi! Omar Elabdellaoui...

kararını verdi! ...

Son dakika haberleri... Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, yılbaşı gecesi elindeki havai fişeğin patlaması sonucu talihsiz bir kaza geçiren Norveçli futbolcu ile ilgili kararını verdi. İşte ayrıntılar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ocak 2021 Perşembe 12:18
Galatasaray kararını verdi! Omar Elabdellaoui...

'ın Norveçli futbolcusu , yılbaşı akşamı talihsiz bir kaza geçirmişti.

Galatasaray kararını verdi! Omar Elabdellaoui...

Elinde havai fişek patlayan ve gözlerinden yaralanan Omar'a özel damlalarla medikal tedavi uygulanıyor.

Galatasaray kararını verdi! Omar Elabdellaoui...

29 yaşındaki oyuncuyla ilgili merak edilen konulardan biriyse futbol kariyerine devam edip edemeyeceği oldu.

Galatasaray kararını verdi! Omar Elabdellaoui...

LİSANSI ASKIYA ALINACAK

Norveçli oyuncunun kesin durumu sezon sonunda belli olacak. Sabah'ın haberine göre , yabancı kontenjanını açma adına Omar'ın lisansını askıya alacak ve sağ beke takviye yapmaya çalışacak.

Galatasaray kararını verdi! Omar Elabdellaoui...

Omar'ın 650 bin Euro olan ikinci yarı ücretinin tamamının ödeneceği öğrenilirken, 29 yaşındaki futbolcu Instagram hesabından açıklama yaptı.

Galatasaray kararını verdi! Omar Elabdellaoui...

Norveçli sağ bek paylaşımında "Sadece eşim ve çocuklarımla hoş vakit geçirmek istemiştim, talihsiz bir kaza geçirdim. Dualarınız sayesinde bu sınavı geçeceğim. Daha güçlü döneceğim, söz veriyorum." ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA