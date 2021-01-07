Galatasaray kararını verdi! Omar Elabdellaoui...

29 yaşındaki oyuncuyla ilgili merak edilen konulardan biriyse futbol kariyerine devam edip edemeyeceği oldu.

Norveçli oyuncunun kesin durumu sezon sonunda belli olacak. Sabah'ın haberine göre Galatasaray , yabancı kontenjanını açma adına Omar'ın lisansını askıya alacak ve sağ beke takviye yapmaya çalışacak.

Omar'ın 650 bin Euro olan ikinci yarı ücretinin tamamının ödeneceği öğrenilirken, 29 yaşındaki futbolcu Instagram hesabından açıklama yaptı.

Norveçli sağ bek paylaşımında "Sadece eşim ve çocuklarımla hoş vakit geçirmek istemiştim, talihsiz bir kaza geçirdim. Dualarınız sayesinde bu sınavı geçeceğim. Daha güçlü döneceğim, söz veriyorum." ifadelerini kullandı.