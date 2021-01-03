Maçın ardından olay tepki! "Kadro dışı bırakılmalı"

Galatasaray ve Antalyasporlu futbolcular, maç öncesi ısınmaya Omar Elabdellaoui'ye özel tişörtlerle çıktı. Oyuncular, yılbaşı kutlaması sırasında elinde havai fişek patlayan ve 2 gündür hastanede tedavi gören Norveçli futbolcu için "geçmiş olsun Omar" yazılı tişörtler giydi.

Feghouli ve Taylan Antalyalı yok



Sarı-kırmızılı takımın yedek kulübesinde Fatih Öztürk, Şener Özbayraklı, Radamel Falcao, Kerem Aktürkoğlu, Emre Akbaba, Emre Taşdemir, Emin Bayram, Bartuğ Elmaz, Jesse Sekidika ve Ali Yavuz Kol yer aldı. Teknik direktör Terim, 15. haftada deplasmanda 2-0 kazandıkları maçın ilk 11'inde 3 değişiklik yapmak zorunda kaldı. Tecrübeli teknik adam, Karadeniz temsilcisine karşı ilk 11'de görev verdiği Omar Elabdellaoui, Sofiane Feghouli ve Taylan Antalyalı'dan yararlanamadı.

Ömer Bayram sahada



Yılbaşı kutlaması sırasında elinde havai fişek patlayan ve hastanede tedavi gören Elabdellaoui, Trabzonspor maçında sakatlanan Feghouli ile sarı kart cezalısı olan Taylan da Antalyaspor'a karşı mücadele edemedi. Galatasaray'da bu futbolcuların yerine Luyindama, Linnes ve Ömer Bayram sahaya çıktı.

Donk orta sahada görev yaptı



Galatasaray'da uzun zamandır stoperde değerlendirilen Ryan Donk, orta sahada mücadele etti. Sezonun dikkati çeken performanslarından birini sergileyen Taylan Antalyalı, sarı kart cezası nedeniyle Akdeniz temsilcisine karşı forma giyemedi. Fatih Terim de kariyerinde orta sahada da görev yapan Hollandalı futbolcuyu Taylan'ın yerine çekti. Stoperde Donk'tan boşalan yeri ise Luyindama aldı.



Diagne, kadroya alınmadı



Sarı-kırmızılı ekipte ailesindeki yeni tip corona virüsü (Covid-19) vakası nedeniyle Trabzonspor maçının kadrosuna alınmayan Mbaye Diagne, karantina süreci bitmesine rağmen Antalyaspor müsabakasının kadrosuna da dahil edilmedi. Karantina sürecinin tamamlanmasının ardından hafta içinde takımla çalışmalara katılan Senegalli futbolcu, antrenman eksikliği gerekçesiyle müsabaka kadrosunda yer almadı.

Antalyaspor'da 4 değişiklik



Fraport TAV Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, son oynanan lig maçının ilk 11'ine göre 4 değişiklik yaptı. Kırmızı-beyazlı ekip, Galatasaray karşısına Ruud Boffin, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Naldo, Fedor Kudriashov, Nuri Şahin, Hakan Özmert, Fredy, Gökdeniz Bayrakdar, Amilton Minervino Da Silva, Dever Orgill ilk 11'i ile çıktı. Akdeniz temsilcisinin yedek kulübesinde Ferhat Kaplan, Ersan Adem Gülüm, Eren Albayrak, Doğukan Sinik, Lukas Podolski, Mevlüt Han Ekelik, Serdar Poyraz, Omar Imeri, Adem Metin Türk, Mert Yılmaz yer aldı. Antalyaspor'un ligin 15. haftasında 6-0 kaybettiği Atakaş Hatayspor müsabakasına ilk 11'de başlayan Ersan Adem Gülüm, Sidney Sam, Lukas Podolski, Mert Yılmaz, Galatasaray maçında 11'e giremedi. Bu oyuncuların yerine Amilton, Gökdeniz, Bünyamin ve Veysel Sarı ilk 11'de başladı.

Podolski: Yeni yıla özel bir maçla başlıyorum



Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor'da forma giyen Podolski, Galatasaray maçı öncesi sosyal medya paylaşımıyla tepki çekti. Yıldız futbolcunun Galatasaray ve Fraport TAV Antalyaspor formasıyla fotoğrafının altına "Maç günü. Yeni yıla özel bir maçla başlıyorum" ifadelerini paylaştı.



Büyük tepki



Podolski'nin paylaşımını Fraport TAV Antalyaspor taraftarları eleştirdi. Taraftar yorumlarında "İstanbul'da kal sen Antalya'yı hak etmiyorsun" gibi ifadeler yer aldı.

