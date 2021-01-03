Haberler Galatasaray Maçın ardından olay tepki! "Kadro dışı bırakılmalı"

Maçın ardından olay tepki! "Kadro dışı bırakılmalı"

Son dakika haberleri | 'in 16. haftasında , ile karşılaştı. Mücadelede net pozisyona giremeyen her iki takım da sahadan birer puanla ayrıldı. Maçın ardından ise sosyal medyadan yıldız futbolcuya maç önü paylaşımı nedeniyle flaş tepkiler geldi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ocak 2021 Pazar 10:28 Güncelleme Tarihi: 03 Ocak 2021 Pazar 10:41
Maçın ardından olay tepki! "Kadro dışı bırakılmalı"

ve Antalyasporlu futbolcular, maç öncesi ısınmaya 'ye özel tişörtlerle çıktı. Oyuncular, yılbaşı kutlaması sırasında elinde havai fişek patlayan ve 2 gündür hastanede tedavi gören Norveçli futbolcu için "geçmiş olsun Omar" yazılı tişörtler giydi.

Maçın ardından olay tepki! "Kadro dışı bırakılmalı"

'in 16. haftasında Fraport TAV 'u konuk eden 'da son oynanan müsabakasının ilk 11'inde zorunlu 3 değişiklik yapıldı. 'nda oynanan maça Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim takımını , Martin , Christian , Marcao, Marcelo Saracchi, , Younes Belhanda, , Emre Kılınç, Arda Turan, Oğulcan Çağlayan ilk 11'i ile çıkardı.

Maçın ardından olay tepki! "Kadro dışı bırakılmalı"

Feghouli ve Taylan Antalyalı yok

Sarı-kırmızılı takımın yedek kulübesinde Fatih Öztürk, Şener Özbayraklı, Radamel Falcao, Kerem Aktürkoğlu, Emre Akbaba, Emre Taşdemir, Emin Bayram, Bartuğ Elmaz, Jesse Sekidika ve Ali Yavuz Kol yer aldı. Teknik direktör Terim, 15. haftada deplasmanda 2-0 kazandıkları maçın ilk 11'inde 3 değişiklik yapmak zorunda kaldı. Tecrübeli teknik adam, Karadeniz temsilcisine karşı ilk 11'de görev verdiği , Sofiane ve 'dan yararlanamadı.

Maçın ardından olay tepki! "Kadro dışı bırakılmalı"

Ömer Bayram sahada

Yılbaşı kutlaması sırasında elinde havai fişek patlayan ve hastanede tedavi gören Elabdellaoui, maçında sakatlanan ile sarı kart cezalısı olan Taylan da 'a karşı mücadele edemedi. 'da bu futbolcuların yerine , ve sahaya çıktı.

Maçın ardından olay tepki! "Kadro dışı bırakılmalı"

Donk orta sahada görev yaptı

'da uzun zamandır stoperde değerlendirilen , orta sahada mücadele etti. Sezonun dikkati çeken performanslarından birini sergileyen , sarı kart cezası nedeniyle Akdeniz temsilcisine karşı forma giyemedi. Fatih Terim de kariyerinde orta sahada da görev yapan Hollandalı futbolcuyu Taylan'ın yerine çekti. Stoperde Donk'tan boşalan yeri ise aldı.

Maçın ardından olay tepki! "Kadro dışı bırakılmalı"

Diagne, kadroya alınmadı

Sarı-kırmızılı ekipte ailesindeki yeni tip corona virüsü (Covid-19) vakası nedeniyle maçının kadrosuna alınmayan Mbaye Diagne, karantina süreci bitmesine rağmen müsabakasının kadrosuna da dahil edilmedi. Karantina sürecinin tamamlanmasının ardından hafta içinde takımla çalışmalara katılan Senegalli futbolcu, antrenman eksikliği gerekçesiyle müsabaka kadrosunda yer almadı.

Maçın ardından olay tepki! "Kadro dışı bırakılmalı"

Antalyaspor'da 4 değişiklik

Fraport TAV Teknik Direktörü Ersun Yanal, son oynanan lig maçının ilk 11'ine göre 4 değişiklik yaptı. Kırmızı-beyazlı ekip, karşısına Ruud Boffin, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Naldo, Fedor Kudriashov, Nuri Şahin, Hakan Özmert, Fredy, Gökdeniz Bayrakdar, Amilton Minervino Da Silva, Dever Orgill ilk 11'i ile çıktı. Akdeniz temsilcisinin yedek kulübesinde Ferhat Kaplan, Ersan Adem Gülüm, Eren Albayrak, Doğukan Sinik, Lukas Podolski, Mevlüt Han Ekelik, Serdar Poyraz, Omar Imeri, Adem Metin Türk, Mert Yılmaz yer aldı. Antalyaspor'un ligin 15. haftasında 6-0 kaybettiği Atakaş Hatayspor müsabakasına ilk 11'de başlayan Ersan Adem Gülüm, Sidney Sam, Lukas Podolski, Mert Yılmaz, Galatasaray maçında 11'e giremedi. Bu oyuncuların yerine Amilton, Gökdeniz, Bünyamin ve Veysel Sarı ilk 11'de başladı.

Maçın ardından olay tepki! "Kadro dışı bırakılmalı"

Podolski: Yeni yıla özel bir maçla başlıyorum

ekiplerinden Fraport TAV 'da forma giyen Podolski, maçı öncesi sosyal medya paylaşımıyla tepki çekti. Yıldız futbolcunun Galatasaray ve Fraport TAV Antalyaspor formasıyla fotoğrafının altına "Maç günü. Yeni yıla özel bir maçla başlıyorum" ifadelerini paylaştı.

Maçın ardından olay tepki! "Kadro dışı bırakılmalı"

Büyük tepki

Podolski'nin paylaşımını Fraport TAV taraftarları eleştirdi. Taraftar yorumlarında "İstanbul'da kal sen Antalya'yı hak etmiyorsun" gibi ifadeler yer aldı.

Maçın ardından olay tepki! "Kadro dışı bırakılmalı"

"Bu rezilliğe 'dur' diyecek misiniz?"

Fraport TAV Antayaspor'un taraftar grubu temsilcileri de yıldız futbolcuya sosyal medyada tepki gösterdi. 07 Gençlik adlı taraftar grubu "Bizim için 3 puandan daha önemli bir şey var. Karakter. Bu rezilliğe 'dur' diyecek misiniz?" paylaşımıyla Podolski'ye yanıt verdi.

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