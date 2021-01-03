Haberler Galatasaray Usta isimden şok sözler! "Fatih Terim ona güvenmiyor"

Usta isimden şok sözler! " ona güvenmiyor"

Son dakika haberi | 'in 16. haftasında sahasında ile karşılaşan , karşılaşmadan 1 puanla ayrıldı. Bu sonuçlar birlikte Aslan'ın liderliği bir hafta sürmüş oldu. 'nin usta yazarı , köşesinde bu mücadeleyi yorumladı. Timurlenk, Galatasaraylı bir futbolcu için Terim'in ona güvenmediğini örneklerle anlattı.İşte o yazı...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ocak 2021 Pazar 10:02 Güncelleme Tarihi: 03 Ocak 2021 Pazar 10:06
Usta isimden şok sözler! "Fatih Terim ona güvenmiyor"

Omar'ın yaşadığı kaza, 'un 4 gün önce evinde 'dan 6 gol yemesi...

Usta isimden şok sözler! "Fatih Terim ona güvenmiyor"

İki tarafın da travması farklıydı ama bunun altından kalkabilecekleri yer ortaktı: Futbol sahası...

Usta isimden şok sözler! "Fatih Terim ona güvenmiyor"

Antalya, bunun altından kalkarken, ; Emre'nin sorumsuz kırmızı kartı ve 'nun vedasıyla altında kaldı.

Usta isimden şok sözler! "Fatih Terim ona güvenmiyor"

Kalesinde 6 gol gören Antalya'nın ne oynayacağı belliydi ama bir maçlığına en uçta çözümmüş gibi görünen Oğulcan'dan yine santrfor olmasını beklemek, , Emre sahadayken, işlevi olmayan ile başlamak adına soru işaretleriydi.

Usta isimden şok sözler! "Fatih Terim ona güvenmiyor"

Kapanan savunmaları zor aşarsınız ama elbette var bu oyunda formülü. Bol verkaç, sıfıra inen bekler ve yayın dışından boş şut. Gol olmasa da rakibin dengesini bozacak şutlar.

Usta isimden şok sözler! "Fatih Terim ona güvenmiyor"

Dün ilk yarıda bunu deneyen tek isim 'ydı. Yeni kontrat almadığından vidaları gevşek oyununa döndüğünden 'ın hızlı adamları karşısında dağılan Antalya bol nefes aldığı bir ilk yarı oynadı...

Usta isimden şok sözler! "Fatih Terim ona güvenmiyor"

'nun kariyer sonu bir dram ancak Emre'nin iki stoperi kendi sahasındayken rakibine arkadan çelmesi şuursuzluk, bedeli kırmızydı ama rakibin 3 net pozisyonunu bitiren 'nun ayağa bastığı pozisyon kıpkırmızıydı.

Usta isimden şok sözler! "Fatih Terim ona güvenmiyor"

Futbola küsen 'ya en ihtiyaç olduğunda Terim'in güvenmemesi de oyuncuya yeterli bir mesaj...

Usta isimden şok sözler! "Fatih Terim ona güvenmiyor"

Feghouli'nin yokluğunda da atılınca her şey 'nın üzerine yıkıldı kaldı ve Antalya tabela değişmedikçe gelen moralle ayakta kaldı son dakikaya kadar.

Usta isimden şok sözler! "Fatih Terim ona güvenmiyor"

Zor ve garip bir sezon bu sezon. Üç gün sonra Konya deplasmanına çıkacak olan 'da Feghouli sakat, ve cezalı... Uçup giden iki puan mı yoksa daha fazlası mı bunu Konya'da göreceğiz...

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