Usta yazardan Falcao'ya flaş tepki! "Galatasaray 9 buçuk kişi oynuyordu"

Galatasaray ilk devrenin tamamını tek kale oynadı. Takım halinde kapanan takımlara karşı üretkenlik sağlamak için ilk yapılması gereken kanatları iyi kullanmak bilhassa sıfıra inmektir.

Galatasaray, ilk 45 dakika her iki kanadı da rekor seviye kullandı. Buna rağmen yoğun baskıda büyük pozisyon sakıntısı çektiler. Bunun bana göre iki nedeni vardı. Birincisi, kanatlardan gelen etkili toplarda Antalyaspor defansında başta Veysel olmak üzere çok konsantre olmalarıydı. İkincisi de Oğulcan ve orta sahadan gelecek isimlerin doğru yerleri bulamayışlarıydı.

İkinci devreye Fatih Terim, Ömer- Falcao değişikliği ile başladı. Yalnız bu çok riskliydi. Çünkü Taylan'ın olmadığı bir orta sahada, hücum ağırlıklı oyunda fizik olarak hazır olmayan oyuncuyu sokmak tehlikeliydi. Nitekim bir kontratak gelişirken Luyindama engelledi. Arkadan da ikinci kontratak başlangıcında Emre direkt kırmızı görünce maçın zorluk derecesi iyice arttı.

10 kişiyle üstelik de hazır olmayan Falcao ile gol aramaya devam eden Galatasaray, çok ciddi kale önü tehlikeleri yaşaması muhtemeldi. Ama 3 gün önce büyük bir hasar yaşayan Antalya'nın öz güveni çok yetersiz olduğundan onlar sadece beraberliği korumaya çalıştılar.

Ve Falcao yine sakatlandı. Aslında Galatasaray, Falcao ile beraber kırmızı karttan önce 9,5 kişi oynuyordu. O çıktıktan sonra son saniyeye kadar golü bulacak pozisyonlar da buldular.

Sonuçta maç 0-0 noktalandı. Ben Galatasaray'da bir tek oyuncuyu öne çıkarmak istiyorum. O da saygı duyulacak profesyonel olan Linnes'ti.