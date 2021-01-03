Haberler Galatasaray Usta yazardan Falcao'ya flaş tepki! "Galatasaray 9 buçuk kişi oynuyordu"

Usta yazardan 'ya flaş tepki! " 9 buçuk kişi oynuyordu"

, 'in 16. haftasında konuk ettiği ile 0-0 berabere kalıp, liderliği averajla 'a kaptırdı. Karşılaşmayı değerlendiren 'nin duayen yazarı , oyuna ikinci yarıda giren ancak sakatlanan hakkında ise flaş ifadeler kullandı. İşte o yazı...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ocak 2021 Pazar 09:47
Usta yazardan Falcao'ya flaş tepki! "Galatasaray 9 buçuk kişi oynuyordu"

ilk devrenin tamamını tek kale oynadı. Takım halinde kapanan takımlara karşı üretkenlik sağlamak için ilk yapılması gereken kanatları iyi kullanmak bilhassa sıfıra inmektir.

Usta yazardan Falcao'ya flaş tepki! "Galatasaray 9 buçuk kişi oynuyordu"

, ilk 45 dakika her iki kanadı da rekor seviye kullandı. Buna rağmen yoğun baskıda büyük pozisyon sakıntısı çektiler. Bunun bana göre iki nedeni vardı. Birincisi, kanatlardan gelen etkili toplarda defansında başta olmak üzere çok konsantre olmalarıydı. İkincisi de ve orta sahadan gelecek isimlerin doğru yerleri bulamayışlarıydı.

Usta yazardan Falcao'ya flaş tepki! "Galatasaray 9 buçuk kişi oynuyordu"

İkinci devreye , - değişikliği ile başladı. Yalnız bu çok riskliydi. Çünkü 'ın olmadığı bir orta sahada, hücum ağırlıklı oyunda fizik olarak hazır olmayan oyuncuyu sokmak tehlikeliydi. Nitekim bir kontratak gelişirken Luyindama engelledi. Arkadan da ikinci kontratak başlangıcında direkt kırmızı görünce maçın zorluk derecesi iyice arttı.

Usta yazardan Falcao'ya flaş tepki! "Galatasaray 9 buçuk kişi oynuyordu"

10 kişiyle üstelik de hazır olmayan ile gol aramaya devam eden , çok ciddi kale önü tehlikeleri yaşaması muhtemeldi. Ama 3 gün önce büyük bir hasar yaşayan 'nın öz güveni çok yetersiz olduğundan onlar sadece beraberliği korumaya çalıştılar.

Usta yazardan Falcao'ya flaş tepki! "Galatasaray 9 buçuk kişi oynuyordu"

Ve yine sakatlandı. Aslında , Falcao ile beraber kırmızı karttan önce 9,5 kişi oynuyordu. O çıktıktan sonra son saniyeye kadar golü bulacak pozisyonlar da buldular.

Usta yazardan Falcao'ya flaş tepki! "Galatasaray 9 buçuk kişi oynuyordu"

Sonuçta maç 0-0 noktalandı. Ben 'da bir tek oyuncuyu öne çıkarmak istiyorum. O da saygı duyulacak profesyonel olan Linnes'ti.

Usta yazardan Falcao'ya flaş tepki! "Galatasaray 9 buçuk kişi oynuyordu"

MHK'nin en çok güven duyduğu genç hakemlerden bir tanesi . Ben ise hiç aynı görüşte değilim. Net kırmızıda Abdulkadir Bitigen'i VAR olarak incelemeye çağırarak kafasını karıştırdı. Marcao'nun hareketinde de aynısını yapmalıydı.

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