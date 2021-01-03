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efsanesinden 'ya flaş sözler!

Son dakika haberleri | 'in 16. haftasında sahasında ile golsüz berabere kalan , liderliği 'a kaptırdı. Sarı-kırmızılılarda uzun süreli sakatlığı bulunan , ikinci yarının başında 'ın yerine oyuna dahil oldu. Ancak yıldız isim 74. dakikada sakatlanarak oyundan çıktı. Sarı-kırmızılıların efsane ismi , maçın ardından ile ilgili flaş sözler söyledi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ocak 2021 Pazar 09:33
Galatasaray efsanesinden Falcao'ya flaş sözler!

, 'ın evinde ile 0-0 berabere kaldığı mücadeleyi beIN Sports ekranlarında yorumladı. İşte Kerimoığlu'nun sözleri...

Galatasaray efsanesinden Falcao'ya flaş sözler!

"İKİ STOPERDEN BİRİ ÇIKABİLİRDİ"

2. yarı zaman zaman aynı seviyede olsa da istekli oyunu gösterdi ama iyi kapanan takımı açmak için topun yönünü çok hızlı değiştirmeli ve şut atma özelliğine sahip olmalısınız. İki stoperinden birini çıkarıp problem yaratabilirdi Galatasaray. istediğini aldı.

Galatasaray efsanesinden Falcao'ya flaş sözler!

"ANTALYA MI 10 KİŞİ KALDI?"

'a bakarsak, ben 2. yarıda kaleci Okan'ı hiç duymadım. Bütün oyun Antalyaspor sahasında oynandı. Bir ara Antalyaspor mu 10 kişi kaldı diye düşündüm. Bazen teknik direktörlerin de düşünce tarzı var, 2 maç kazanınca sabır mekanizması çok yok ve teknik direktörlere yol verilir.

Galatasaray efsanesinden Falcao'ya flaş sözler!

"FORVET KARŞILIĞINI BULAMIYOR"

büyük düşüncelerle geliyor, karşılığını alamadığınız bir var. yüzde 100'ünü vermeye çalışıyor ama eksik olan bölge tam olarak karşılığını bulamıyor.

Galatasaray efsanesinden Falcao'ya flaş sözler!

"AİDİYET TÜRKLERDE VAR"

Adam 'da oynamış, her ayın 1'inde maaşını alıyor. Geliyorsunuz, ödeme sisteminde doğru bir durum olursa, yüzde yüz verim alırsınız oyuncudan. Bunu ben bile 'da yaşadım. Aidiyet, Türk insanında var.

Galatasaray efsanesinden Falcao'ya flaş sözler!

"SORGULAMAK LAZIM"

olarak oynadığında size kendini hissettiriyor ama bugün geldiğinde sadece varsa ileride, sorgulamak da gerekiyor.

Galatasaray efsanesinden Falcao'ya flaş sözler!

"KENDİ DOKTORUN OLMALISIN"

Bir vücudun sahip olduğu güce ne kadar sahipsen, kendi doktorun olursun. Hazır olmazsan, söylersin, yoksa bu ortaya çıkar. Bunu teknik direktör söyleyemez, senin doktora söylemen lazım.

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