Galatasaray efsanesinden Falcao'ya flaş sözler!

Tugay Kerimoğlu, Galatasaray'ın evinde Antalyaspor ile 0-0 berabere kaldığı mücadeleyi beIN Sports ekranlarında yorumladı. İşte Kerimoığlu'nun sözleri...

"İKİ STOPERDEN BİRİ ÇIKABİLİRDİ" 2. yarı zaman zaman aynı seviyede olsa da istekli oyunu gösterdi Galatasaray ama iyi kapanan takımı açmak için topun yönünü çok hızlı değiştirmeli ve şut atma özelliğine sahip olmalısınız. İki stoperinden birini çıkarıp problem yaratabilirdi Galatasaray. Antalyaspor istediğini aldı.

"ANTALYA MI 10 KİŞİ KALDI?" Antalyaspor'a bakarsak, ben 2. yarıda kaleci Okan'ı hiç duymadım. Bütün oyun Antalyaspor sahasında oynandı. Bir ara Antalyaspor mu 10 kişi kaldı diye düşündüm. Bazen teknik direktörlerin de düşünce tarzı var, 2 maç kazanınca sabır mekanizması çok yok ve teknik direktörlere yol verilir.

"FORVET KARŞILIĞINI BULAMIYOR" Falcao büyük düşüncelerle geliyor, karşılığını alamadığınız bir Diagne var. Oğulcan yüzde 100'ünü vermeye çalışıyor ama eksik olan bölge tam olarak karşılığını bulamıyor.

"AİDİYET TÜRKLERDE VAR" Adam Avrupa'da oynamış, her ayın 1'inde maaşını alıyor. Geliyorsunuz, ödeme sisteminde doğru bir durum olursa, yüzde yüz verim alırsınız oyuncudan. Bunu ben bile Galatasaray'da yaşadım. Aidiyet, Türk insanında var.

"SORGULAMAK LAZIM" Falcao santrfor olarak oynadığında size kendini hissettiriyor ama bugün geldiğinde sadece Oğulcan varsa ileride, sorgulamak da gerekiyor.