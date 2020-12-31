Haberler Galatasaray Regista için üç aday!

Regista için üç aday!

regista transferi için kulübün mali durumunu da göz önüne alarak alternatifleri üçe indirdi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Aralık 2020 Çarşamba 23:17 Güncelleme Tarihi: 31 Aralık 2020 Perşembe 06:50
Regista için üç aday!

, ve . Seri kulübü tanıyor. Camiayı biliyor. Terim'in anlayışını tanıyor. Adaptasyon sorun çekmez. Salih Uçan'ın tecrübesi var. Asla vazgeçmiyor. Futbolunun en verimli çağını yaşıyor. Aytaç, 'in gediklilerinden... Türk futbolunu iyi biliyor. 'da çok oynamak istiyor. O da Galatasaray'a gelmeye hazır. Üç oyuncunun da kendisine göre artılarının olması ise Terim'i seçim yapma aşamasında zorluyor.

SERI İÇİN İLK TEKLİF YAPILDI
Jean Michael Seri dönmek istiyor. de sıcak bakıyor. Rakamlar da netleşmeye başladı. Fulham'a 1.5 yıllık kiralama için 350 bin euro artı 750 bin euro teklif edildi. İlk etabı Ocak ayında, ikinci etabı Eylül'e kadar ödemek şartıyla... Seri'ye ise 6 ay için 800 bin euro, gelecek sezon içinse 1.7 milyon euro'luk teklif yapıldı. Toplamda 1.5 sezon için 2.5 milyon euro… Şimdi Fulham'dan gelecek yanıt bekleniyor.

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