Regista için üç aday!

Michael Seri, Salih Uçan ve Aytaç Kara. Seri kulübü tanıyor. Camiayı biliyor. Terim'in futbol anlayışını tanıyor. Adaptasyon sorun çekmez. Salih Uçan'ın İtalya tecrübesi var. Asla vazgeçmiyor. Futbolunun en verimli çağını yaşıyor. Aytaç, Süper Lig'in gediklilerinden... Türk futbolunu iyi biliyor. Galatasaray'da çok oynamak istiyor. O da Galatasaray'a gelmeye hazır. Üç oyuncunun da kendisine göre artılarının olması ise Terim'i seçim yapma aşamasında zorluyor.

SERI İÇİN İLK TEKLİF YAPILDI

Jean Michael Seri dönmek istiyor. Fatih Terim de sıcak bakıyor. Rakamlar da netleşmeye başladı. Fulham'a 1.5 yıllık kiralama için 350 bin euro artı 750 bin euro teklif edildi. İlk etabı Ocak ayında, ikinci etabı Eylül'e kadar ödemek şartıyla... Seri'ye ise 6 ay için 800 bin euro, gelecek sezon içinse 1.7 milyon euro'luk teklif yapıldı. Toplamda 1.5 sezon için 2.5 milyon euro… Şimdi Fulham'dan gelecek yanıt bekleniyor.