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Kalede devrim!

ve , ’yı aratmadı. ligin en az gol yiyen takımı olmayı başardı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Aralık 2020 Pazartesi 00:15 Güncelleme Tarihi: 28 Aralık 2020 Pazartesi 06:50
Kalede devrim!

ligde zirveye çıkarken bunu fenomen kalecisi 'sız başarması da dikkat çekiciydi. Geçen sezon maçında sakatlanan Uruguaylı eldiven herkesi üzerken ve üzerinde de ister istemez büyük bir gölge oluşturdu. ANCAK buna rağmen iki kaleci de genel itibarıyla başarılı maçlar çıkardı ve Muslera'yı aratmadı. Cimbom bu sezon 14 maçın 6'sında kalesini gole kapattı. Dünkü maçın ardından Alanya'yı da geçip 10 golle ligin en az gol yiyen takımı olmayı başardı, +15 averaj yaptı.

MUSLERA'NIN ARTIK İKİ RAKİBİ VAR
'dan transfer edilen Fatih Öztürk bu sezon 8 maça çıktı, 5 gol yedi, 4 maçta kalesini kapattı. Okan ise 6 maçta forma giydi, o da 5 gol yedi, 2 maçta gol izni vermedi. Birbirlerini başarılı bir şekilde tamamladılar. İkinci yarıda kaleye geçmeye hazırlanan Muslera'ya da ciddi rakip oldular.

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