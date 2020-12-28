Haberler Galatasaray Galatasaray'da Fatih Terim'in derbi dönüşü takımla yaptığı o konuşma ortaya çıktı!

'da 'in derbi dönüşü takımla yaptığı o konuşma ortaya çıktı!

cezası nedeniyle maçlarda kulübedeki yerini alamıyor. Sarı-kırmızılı futbolcular hocalarına verilen cezanın ardından daha da kamçılanarak maçlara çıkarken son 2 maçta 2 galibiyet alarak ligin zirvesinde yer aldı. Fatih Terim'in galibiyeti sonrası oyuncularıyla yaptığı konuşma ortaya çıktı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Aralık 2020 Pazartesi 13:11
Galatasaray'da Fatih Terim'in derbi dönüşü takımla yaptığı o konuşma ortaya çıktı!

Alanyaspor'un Gaziantep'e yenilmesiyle bu sezon ilk defa bir haftayı lider kapatan , son dönemde yaşanan sakalık, hastalık gibi sebeplerle birçok maçında kadro bile kurmakta zorlanmıştı.

Galatasaray'da Fatih Terim'in derbi dönüşü takımla yaptığı o konuşma ortaya çıktı!

Ancak bu olumsuzluklara rağmen çok iyi bir performans gösteren sarı kırmızılılar yıldız oyuncularından mahrum çıktığı karşılaşmalarda topladıkları puanlarla zirveye çıkmayı başardı.

Galatasaray'da Fatih Terim'in derbi dönüşü takımla yaptığı o konuşma ortaya çıktı!

Karagümrük mağlubiyeti sonrası sarı kırmızılı oyuncular kendi aralarında bir toplantı yapıp kötü sonucun sorumluluğunu üstlerine almışlardı.

Galatasaray'da Fatih Terim'in derbi dönüşü takımla yaptığı o konuşma ortaya çıktı!

TERİM'DEN DÖNÜŞ YOLUNDA TEŞEKKÜR
Türkiye'nin haberine göre, son iki maçına kenarda olmadan çıkan Cimbom'u kamçılayan olay da aslında tecrübeli hocanın aldığı ceza oldu.

Galatasaray'da Fatih Terim'in derbi dönüşü takımla yaptığı o konuşma ortaya çıktı!

Tabloyu değiştirmek için kenetlenen oyuncular önce Göztepe ardından da galibiyetlerini Terim'e armağan etti.

Galatasaray'da Fatih Terim'in derbi dönüşü takımla yaptığı o konuşma ortaya çıktı!

"BU PERFORMANSIN DEVAMINI İSTİYORUM"
Trabzon dönüşünde oyuncularını tek tek tebrik eden Fatih Hoca "Bu performansın devamını istiyorum. G.Saray'ın yeri her zaman zirvedir. Önemli olan şimdi değil, ligin sonunda puan cetvelinin en üstünde yer almaktır. Bunu başaracağız, biliyorum" ifadeleriyle teşekkür etti.

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