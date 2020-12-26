Haberler Galatasaray Henry Onyekuru'dan transfer mesajı! Galatasaray ve Fenerbahçe...

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Son dakika haberi: ve 'nin devre arasıda kadrosuna katmak istediği ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor... Sarı kırmızılıların eski futbolcusu Onyekuru, basınına transferiyle ilgili açıklamalarda bulundu. İşte o sözler ve tüm detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Aralık 2020 Cumartesi 15:14
Henry Onyekuru'dan transfer mesajı! Galatasaray ve Fenerbahçe...

Süper Lig'de şampiyonluğu göğüslemek isteyen ezeli rakipler ve transferde bir kez daha karşı karşıya...

Henry Onyekuru'dan transfer mesajı! Galatasaray ve Fenerbahçe...

Monaco'da gözden çıkarılan 23 yaşındaki Nijeryalı kanat oyuncusu, transferi için ilgilenen kulüplere bir mesajı verdi.

Henry Onyekuru'dan transfer mesajı! Galatasaray ve Fenerbahçe...

Ezeli rakiplerin devre arasında etmek istediği 'ın eski oyuncusu Henry Oyekuru, 'da Sport'a konuştu.

Henry Onyekuru'dan transfer mesajı! Galatasaray ve Fenerbahçe...

Monaco'dan ayrılacağını söyleyen Nijeryalı kanat oyuncusu, "Söylentiler var. Ama umarım uzun vadeli bir anlaşma olur. Bonservisimle giderim" ifadelerini kullandı.

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