Henry Onyekuru'dan transfer mesajı! Galatasaray ve Fenerbahçe...

Süper Lig'de şampiyonluğu göğüslemek isteyen ezeli rakipler Galatasaray ve Fenerbahçe transferde bir kez daha karşı karşıya...
Süper Lig'de şampiyonluğu göğüslemek isteyen ezeli rakipler Galatasaray ve Fenerbahçe transferde bir kez daha karşı karşıya...
Monaco'da gözden çıkarılan 23 yaşındaki Nijeryalı kanat oyuncusu, transferi için ilgilenen kulüplere bir transfer mesajı verdi.
Ezeli rakiplerin devre arasında transfer etmek istediği Galatasaray'ın eski oyuncusu Henry Oyekuru, Fransa'da Sport'a konuştu.
Monaco'dan ayrılacağını söyleyen Nijeryalı kanat oyuncusu, "Söylentiler var. Ama umarım uzun vadeli bir anlaşma olur. Bonservisimle giderim" ifadelerini kullandı.