Haberler Galatasaray Galatasaray'a Premier Lig'den orta saha! Ocakta kiralanacak

'a 'den orta saha! kiralanacak

'da performansıyla beklentilerin altında kalan Etebo ile yolların ayrılmasına karar verildi. Ocak ayındaki ara döneminde orta saha takviyesi yapmak için kolları sıvayan sarı-kırmızılılar aradığı ismi İngiltere 'de buldu. Cimbom yıldız orta sahayı kiralık olarak kadrosuna katacak.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Aralık 2020 Pazar 20:40 Güncelleme Tarihi: 21 Aralık 2020 Pazartesi 06:50
Transfer haberi: Galatasaray'a Premier Lig'den orta saha! Ocakta kiralanacak

'da en önemli gündem maddelerinden birisi de orta saha... Fatih Terim geçen sezon sonundan bu yana 'regista' talebini dile getirirken deneyimli teknik adamın gözde ismi yeniden gündeme geldi.

Transfer haberi: Galatasaray'a Premier Lig'den orta saha! Ocakta kiralanacak

ETEBO GÖZDEN DÜŞTÜ
'da Stoke City'den kiralanan Etebo beklentilerin altında kaldı ve devre arasında gönderilmesi planlanıyor. Ayrıca sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Belhanda'nın da ayrılma ihtimali bulunuyor.

Transfer haberi: Galatasaray'a Premier Lig'den orta saha! Ocakta kiralanacak

Terim, sakatlığını atlatmasına karşın Etebo'ya Hatay karşısında sadece 11 dakika şans verdi. Fatih Karagümrük maçında da ise hiç kullanmadı. Nijeryalı futbolcu oynadığı son 3 maçta sadece 42 dakika süre alabildi.

Transfer haberi: Galatasaray'a Premier Lig'den orta saha! Ocakta kiralanacak

MARVELOUS NAKAMBA KİRALANACAK!
Orta saha arayışlarını hızlandıran Cimbom, Aston Villa'da formasını Douglas Luiz'e kaptıran Nakamba'nın peşine düştü. Terim, Club Brugge'da oynarken de 25 yaşındaki futbolcuyu istemiş ancak İngiliz ekibi 12 milyon Euro sayınca görüşmeler kağıt üzerinde kalmıştı.

Transfer haberi: Galatasaray'a Premier Lig'den orta saha! Ocakta kiralanacak

şimdi kiralama formülünü devreye sormak isterken yüksek maliyeti nedeniyle Aston Villa'nın Nakamba'yı kiralayabileceği belirtiliyor.

Transfer haberi: Galatasaray'a Premier Lig'den orta saha! Ocakta kiralanacak

Cimbom, hem Zimbabve hem de Ada basınında çıkan haberlere göre; 2024 yılına kadar kulübüyle kontratı bulunan solak ön libero Marvelous Nakamba için 1.5 senelik kiralama teklifi yapacak. Ancak 6 ay da Fatih Terim'in kabulü...

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