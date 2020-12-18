Haberler Galatasaray Transfer haberi: Menajerinden flaş sözler! Onyekuru Galatasaray'a doğru

haberi: Menajerinden flaş sözler! 'a doğru

Henry ’nun menajeri William D’Avila'dan açıklaması geldi. Sarı-kırmızılı takımın önemli bir opsiyon olduğunu belirten D’Avila, “Üç taraf da aynı yerde buluşursa neden olmasın. Kiralık ya da uzun süreli sözleşme… ve Onyekuru için her şey pozitif” açıklamasını yaptı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Aralık 2020 Cuma 00:06 Güncelleme Tarihi: 18 Aralık 2020 Cuma 01:49
Transfer haberi: Menajerinden flaş sözler! Onyekuru Galatasaray'a doğru

'nun menajeri William D'Avila, Radyospor'a açıklamalar yaptı. D'Avila, "Üç tarafta aynı yerde buluşursa neden olmasın. Bu olur. Kiralık ya da uzun süreli sözleşme. ve Onyekuru için her şey pozitif" şeklinde konuştu.

Transfer haberi: Menajerinden flaş sözler! Onyekuru Galatasaray'a doğru

GALATASARAY ÖNEMLİ BİR OPSİYON
için Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir'den resmi bir teklif almadıklarını da söyleyen D'Avila, "Söylentiler var. Kulağıma geliyor. Onyekuru için önemli bir opsiyon" dedi.

Transfer haberi: Menajerinden flaş sözler! Onyekuru Galatasaray'a doğru

UMARIM UZUN VADELİ OLUR
William D'Avila şöyle devam etti: "'nun sözleşmesi umarım uzun vadeli olur. G.Saray'ın Monaco ile anlaşıp anlaşmayacağı ya da nasıl anlaşacağı konusunda bir şey diyemem."

Transfer haberi: Menajerinden flaş sözler! Onyekuru Galatasaray'a doğru

Aynı zamanda Belhanda'nın da menajeri olan D'Avila, "Belhanda için yeni sözleşme konusunda somut bir şey yok" dedi.

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