Transfer haberi: Menajerinden flaş sözler! Onyekuru Galatasaray'a doğru

Onyekuru'nun menajeri William D'Avila, Radyospor'a açıklamalar yaptı. D'Avila, "Üç tarafta aynı yerde buluşursa neden olmasın. Bu transfer olur. Kiralık ya da uzun süreli sözleşme. Galatasaray ve Onyekuru için her şey pozitif" şeklinde konuştu.





GALATASARAY ÖNEMLİ BİR OPSİYON

Onyekuru için Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir'den resmi bir teklif almadıklarını da söyleyen D'Avila, "Söylentiler var. Kulağıma geliyor. Galatasaray Onyekuru için önemli bir opsiyon" dedi.





UMARIM UZUN VADELİ OLUR

William D'Avila şöyle devam etti: "Onyekuru'nun sözleşmesi umarım uzun vadeli olur. G.Saray'ın Monaco ile anlaşıp anlaşmayacağı ya da nasıl anlaşacağı konusunda bir şey diyemem."



