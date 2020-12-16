Galatasaray Darıca Gençlerbirliği maçı sonrası Arda Turan'dan takipçisine cevap

Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Darıca Gençlerbirliği'ni 1-0 yendi ve son 16'ya yükseldi.

Corona virüsü atlattıktan sonra ilk kez ilk 11'de maça çıkan Arda Turan, Galatasaray'ın Darıca Gençlerbirliği karşılaşmasında taraftarların beklentisini karşılayacak bir oyun sergileyemedi.

Mücadele Belhanda'nın penaltı golüyle kazanılırken son 16 turuna kalan sarı-kırmızılı takımın kaptanlarından Arda Turan sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak durumu kutladı.

"EMEKLİ OL KAPTAN"

Bir takipçisinin "Emekli ol kaptan, pas atarken bile istemiyorsun." şeklindeki eleştirisine Arda ise "Hastalıktan çıktık, kupa maçında bile konuşur olmuşsunuz yandık bu sosyal medyayla ha." sözleriyle yanıt verdi.



