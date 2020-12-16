Haberler Galatasaray Galatasaray Darıca Gençlerbirliği maçı sonrası Arda Turan'dan takipçisine cevap

maçı sonrası 'dan takipçisine cevap

5. tur maçında ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı ve bir üst tura yükseldi. Maçın ardından , kendisine sosyal medyadan "Emekli ol kaptan pas atarken bile istemiyorsun" diyen takipçisine cevap verdi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Aralık 2020 Çarşamba 10:12
Galatasaray Darıca Gençlerbirliği maçı sonrası Arda Turan'dan takipçisine cevap

5. tur maçında 'ni 1-0 yendi ve son 16'ya yükseldi.

Corona virüsü atlattıktan sonra ilk kez ilk 11'de maça çıkan , Galatasaray'ın Darıca Gençlerbirliği karşılaşmasında taraftarların beklentisini karşılayacak bir oyun sergileyemedi.

Mücadele Belhanda'nın penaltı golüyle kazanılırken son 16 turuna kalan sarı-kırmızılı takımın kaptanlarından Arda Turan hesabından bir paylaşım yaparak durumu kutladı.

"EMEKLİ OL KAPTAN"

Bir takipçisinin "Emekli ol kaptan, pas atarken bile istemiyorsun." şeklindeki eleştirisine Arda ise "Hastalıktan çıktık, kupa maçında bile konuşur olmuşsunuz yandık bu sosyal medyayla ha." sözleriyle yanıt verdi.


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