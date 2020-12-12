Potada rakip Afyon Belediye

ING Basketbol Süper Ligi'nde Galatasaray Doğa Sigorta, 12. hafta maçında HDI Sigorta Afyon Belediyespor'a konuk oluyor. Saat 15.15'te Veysel Eroğlu Salonu'nda oynanacak müsabaka Tivibu Spor 2'den naklen yayımlanacak. Aslan, ligde dört galibiyet, yedi yenilgiyle 12. sırada yer alıyor. Afyon takımı ise 5 galibiyet, 6 yenilgiyle 8. basamakta.