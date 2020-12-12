Haberler Galatasaray Potada rakip Afyon Belediye

Potada rakip Afyon Belediye

'nde , 12. hafta maçında Sigorta Afyon Belediyespor'a konuk oluyor.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Aralık 2020 Cuma 21:59 Güncelleme Tarihi: 12 Aralık 2020 Cumartesi 06:50
Potada rakip Afyon Belediye

'nde , 12. hafta maçında Sigorta Afyon Belediyespor'a konuk oluyor. Saat 15.15'te Salonu'nda oynanacak müsabaka Tivibu Spor 2'den naklen yayımlanacak. Aslan, ligde dört galibiyet, yedi yenilgiyle 12. sırada yer alıyor. Afyon takımı ise 5 galibiyet, 6 yenilgiyle 8. basamakta.

BİZE ULAŞIN