Haberler Galatasaray Hagi'den yıllar sonra gelen itiraf! "Dayım bana dayanamadı"

Hagi'den yıllar sonra gelen itiraf! "Dayım bana dayanamadı"

ve Romanya futbolunun efsane ismi , verdiği bir röportajda çocukluk yıllarında yaşadıklarını anlattı. Futbola olan tutkusu nedeniyle okula odaklanamadığını belirten 55 yaşındaki Hagi, dayısıyla arasındaki ilginç bir diyaloğu da paylaştı. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Aralık 2020 Pazar 13:13 Güncelleme Tarihi: 06 Aralık 2020 Pazar 13:15
Hagi'den yıllar sonra gelen itiraf! "Dayım bana dayanamadı"

ve Romanya futbolunun unutulmaz ismi , verdiği bir röportajda çocukluk anılarından ve tutkusundan bahsetti.

Hagi'den yıllar sonra gelen itiraf! "Dayım bana dayanamadı"

oynadığı dönemde 'Karpatların Maradonası' olarak anılan efsane isim, futbola olan tutkusu nedeniyle çocukken okula ve derslerine odaklanamadığını söyledi.

Hagi'den yıllar sonra gelen itiraf! "Dayım bana dayanamadı"

"DAYIM BANA DAYANAMADI"

55 yaşındaki Hagi, yaptığı açıklamada, "Dayım matematikte çok iyiydi. Herkese matematik öğretebilirdi, bende de denedi ama başaramadı. 1 ay sonra dayanamadı ve 'Alın bu çocuğu buradan' dedi.

Hagi'den yıllar sonra gelen itiraf! "Dayım bana dayanamadı"

Bir kulağımdan giren diğerinden çıkıyordu. Aklım fikrim hep futboldaydı. Tek derdim sadece sınıfı geçmekti, okulda başarılı olmak değil." dedi.

Hagi'den yıllar sonra gelen itiraf! "Dayım bana dayanamadı"

Hagi futbolun geldiği noktayla ilgili olarak ise, "Babam bana hep bir diplomam olması gerektiğini söylerdi. O zamanlar futbolun tek başına yeterli olacağını düşünmemiştik. artık çok uluslu bir şirkete, bir endüstriye dönüştü." ifadesini kullandı.

Hagi'den yıllar sonra gelen itiraf! "Dayım bana dayanamadı"

Şu anda Rumen ekibi Viitorul Constanta'nın hem başkanlığını hem de teknik direktörlüğünü yapan Hagi, kulüp kariyerinde dışında , , gibi takımlarda forma giydi.

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