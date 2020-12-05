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'a yıldız orta saha! İşte yapılacak teklif

Son dakika haberi: 'i şampiyon olarak tamamlamak isteyen Galatasaray, ara transfer dönemi çalışmalarına son sürat devam ediyor... Devre arasında işi son güne bırakmak istemeyen sarı kırmızılı yönetim, yıldız oyuncu için girişimlere başladı. 26 yaşındaki solak orta saha için 6 aylık kiralama teklifi yapılacak. İşte tüm detaylar ve gelişmeler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Aralık 2020 Cuma 22:01 Güncelleme Tarihi: 05 Aralık 2020 Cumartesi 06:50
Galatasaray'a yıldız orta saha! İşte yapılacak teklif

'de sezon sonu şampiyonluk kupasını kaldırmak isteyen , ara transfer dönemi çalışmalarını sürdürüyor.

Galatasaray'a yıldız orta saha! İşte yapılacak teklif

Aston Villa'nın 2019'da Club Brugge'den 12 milyon euro bonservis ödeyerek aldığı Marvelous Nakamba, bu sezon 11'de fazla şans bulamıyor.

Galatasaray'a yıldız orta saha! İşte yapılacak teklif

Sarı-kırmızılıların Belçika ekibinden bu yana gözünün üstünde olduğu 26 yaşındaki Zimbabveli orta saha oyuncusu için devre arasında teklif yapacağı yazıldı.

Galatasaray'a yıldız orta saha! İşte yapılacak teklif

Hem Nakamba'nın ülkesinde hem de Ada basınında çıkan haberlere göre; 2024 yılına kadar kulübüyle kontratı bulunan solak ön libero için 6 aylık kiralama teklifi yapılacak.

Galatasaray'a yıldız orta saha! İşte yapılacak teklif

Önceki dönemlerde transferi son güne bırakan ve pişman olan yönetim bu kez işi erkenden bitirip 'yoğurdu üfleyerek' yemek istiyor.

Galatasaray'a yıldız orta saha! İşte yapılacak teklif

5 MAÇ 283 DAKİKA
Transfer olduğu sezon İngiliz ekibinde 34 maçta boy gösteren Nakamba, skor üretemedi ve 7 sarı kart gördü. Bu sezon ise kadroya girmekte zorlanan Nakamba, 2'si lig, 3'ü EFL Cup olmak üzere sadece 5 maça çıktı ve 283 dakika süre buldu.

Galatasaray'a yıldız orta saha! İşte yapılacak teklif

Oynamak istediği bir takıma gitmeyi hedefleyen Nakamba'nın kulüpten ayrılmaya sıcak baktığı da kaydedildi. Güncel piyasa değeri 8 milyon euro olarak gösterilen Nakamba, milli formayı ise 23 kez terletti.

Galatasaray'a yıldız orta saha! İşte yapılacak teklif

Soccer24'ün haberine göre; milli takımdan hocası Zdravko Logarusic de Nakamba'nın 'ın teklifini değerlendirmesini istedi. Nakamba haberi hem New Day Sport'ta hem de Soccer 24'ün sitesinde yer aldı.

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