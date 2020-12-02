Haberler Galatasaray Radamel Falcao için olay iddia! "Galatasaray için..."

için olay iddia! " için..."

'ın büyük umutlarla transfer ettiği ancak sakatlıkları nedeniyle istediği verimi alamadığı için AS gazetesi flaş bir iddia ortaya attı. Sürekli sakatlanan ve sarı kırmızılıların kritik maçlarında dahi sahada olamayan Kolombiyalı golcünün, kendini hiçbir zaman riske atmak istemediği ve bu sebeple en hafif ağrısında dahi 'sakatlığını' dile getirdiği ifade edildi. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Aralık 2020 Çarşamba 18:48
Radamel Falcao için olay iddia! "Galatasaray için..."

'ın Monaco'dan kadrosuna kattığı ve büyük umutlar beslediği Falcao konusunda AS gazetesi, flaş bir iddiayı ortaya attı.

Sarı kırmızılı kulüpte artık 'istenmeyen adam' ilan edildiği ifade edilen Falcao'nun da, kulübüyle olan gönül bağını sonlandırdığı iddia edildi.

Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre kulüp yönetimi dahil olmak üzere teknik heyet ve taraftarın kendisinden oldukça şikayetçi olduğu aktarılırken, bu durumun kısa süre içerisinde sona ereceği ve Kolombiyalı golcünün takımdan ayrılacağı aktarıldı.

FLAŞ İDDİA: ÖNEMSEMİYOR!
Öte yandan Falcao'nun sürekli sakatlanması can sıkarken, Kolombiyalı golcünün hafif veya ağır sakatlık fark etmeksizin teknik heyete 'sakatım' dediği ve kendini riske atmadığı kaydedildi. Ayrıca Galatasaray kritik maçlara çıksa dahi Falcao, iğne ile maça çıkmayı reddediyor ve kulübüyle olan gönül bağını koparmış durumda.

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